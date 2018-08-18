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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2827282828292830

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кипиш в оушене

https://www.facebook.com/18069682565974 ... 337652856/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:44

  UA написав:
  zzzzzz написав:
я с удовольствием понаблюдаю как эти деньги будут взыскивать, что-то у НАКа пока не получается.

Бюрократия.
Арест самолетов Аэрофлота по всему миру будет достаточно?))


Взыщут, всему свое время.
Но ИМХО это только цветочки по подобным искам к раиссии...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:48

Дальнобойщики заблокировали проезд "евроблях" к пунктам пропуска во Львовской области
https://lb.ua/society/2018/11/26/413433 ... roezd.html

наконец то этих ур… начали ставить на место и обычные граждане...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:59

  Хомякоид написав:...все это успокоиться.
...скажеться отрицательно.
Сделки затормозяться...

мягкие знаки исчезнут...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:01

  Yuri_T написав:
  Хомякоид написав:...все это успокоиться.
...скажеться отрицательно.
Сделки затормозяться...

мягкие знаки исчезнут...

Ему простительно. Немцы часто смягчают согласные)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:02

  Хомякоид написав:
  antey1969 написав:Все, вопрос решен. Продавить с налету не удалось, и Гарант решил сохранить хорошую мину при плохой игре. Через пару-тройку дней все успокоится. Самые умные сегодня слили бакс по максимальному курсу.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199381/


Тоже думаю что все это успокоиться.
Воевали с тысячными потерями, военное положение не вводили, а тут катера протаранили и вуаля.
Кто от этого всего выигрывает это Пэдро. Других заинтересованных в этом действии я не вижу.
Настоящую войну за месяц до НГ даже дядюшка адольф не начинал, уж какй был упертый а генералы отговорили.
На недвиге думаю скажеться отрицательно. Сделки затормозяться. Может под шумок заинтересованные лицы пару магазинов в центре отожмут прикрываясь военным станом.


Чув, що наступ буде через чабани.
Зливай.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:08

  Первый написав:
  Хомякоид написав:
  antey1969 написав:Все, вопрос решен. Продавить с налету не удалось, и Гарант решил сохранить хорошую мину при плохой игре. Через пару-тройку дней все успокоится. Самые умные сегодня слили бакс по максимальному курсу.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199381/


Тоже думаю что все это успокоиться.
Воевали с тысячными потерями, военное положение не вводили, а тут катера протаранили и вуаля.
Кто от этого всего выигрывает это Пэдро. Других заинтересованных в этом действии я не вижу.
Настоящую войну за месяц до НГ даже дядюшка адольф не начинал, уж какй был упертый а генералы отговорили.
На недвиге думаю скажеться отрицательно. Сделки затормозяться. Может под шумок заинтересованные лицы пару магазинов в центре отожмут прикрываясь военным станом.


Чув, що наступ буде через чабани.
Зливай.


Все, вже пізно, ніхто не купить.
Потрібно чекати поки все заспокоється.
РН вже впав в кому принаймні до кінця парламентських виборів.
Наступ через Чабанчики буде проходити в разі війни з країнами західного кордону.
Першому треба вчити геграфію та бажано ще з історією :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:08

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.

Можно сливать.
https://112.ua/glavnye-novosti/oshhadba ... 71248.html



я с удовольствием понаблюдаю как эти деньги будут взыскивать, что-то у НАКа пока не получается.

Рашка за 15 лет высоких цен на углеводороды жирком обросла. Так что там есть с чего взять.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:12

  Прохожий написав:Дальнобойщики заблокировали проезд "евроблях" к пунктам пропуска во Львовской области
https://lb.ua/society/2018/11/26/413433 ... roezd.html

наконец то этих ур… начали ставить на место и обычные граждане...

О да. На каждую хитрожопую гайку найдется болт с левой резьбой.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:15

  Хомякоид написав:
  Первый написав:Чув, що наступ буде через чабани.
Зливай.


Все, вже пізно, ніхто не купить.
Потрібно чекати поки все заспокоється.
РН вже впав в кому принаймні до кінця парламентських виборів.
Наступ через Чабанчики буде проходити в разі війни з країнами західного кордону.
Першому треба вчити геграфію та бажано ще з історією :D

Дисконт решает.
P.S. Кстати, обходной маневр никто не отменял. А русские легких путей не ищут.
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