Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Все, вопрос решен. Продавить с налету не удалось, и Гарант решил сохранить хорошую мину при плохой игре. Через пару-тройку дней все успокоится. Самые умные сегодня слили бакс по максимальному курсу. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199381/
Тоже думаю что все это успокоиться. Воевали с тысячными потерями, военное положение не вводили, а тут катера протаранили и вуаля. Кто от этого всего выигрывает это Пэдро. Других заинтересованных в этом действии я не вижу. Настоящую войну за месяц до НГ даже дядюшка адольф не начинал, уж какй был упертый а генералы отговорили. На недвиге думаю скажеться отрицательно. Сделки затормозяться. Может под шумок заинтересованные лицы пару магазинов в центре отожмут прикрываясь военным станом.
antey1969 написав:Все, вопрос решен. Продавить с налету не удалось, и Гарант решил сохранить хорошую мину при плохой игре. Через пару-тройку дней все успокоится. Самые умные сегодня слили бакс по максимальному курсу. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199381/
Тоже думаю что все это успокоиться. Воевали с тысячными потерями, военное положение не вводили, а тут катера протаранили и вуаля. Кто от этого всего выигрывает это Пэдро. Других заинтересованных в этом действии я не вижу. Настоящую войну за месяц до НГ даже дядюшка адольф не начинал, уж какй был упертый а генералы отговорили. На недвиге думаю скажеться отрицательно. Сделки затормозяться. Может под шумок заинтересованные лицы пару магазинов в центре отожмут прикрываясь военным станом.
Чув, що наступ буде через чабани. Зливай.
Все, вже пізно, ніхто не купить. Потрібно чекати поки все заспокоється. РН вже впав в кому принаймні до кінця парламентських виборів. Наступ через Чабанчики буде проходити в разі війни з країнами західного кордону. Першому треба вчити геграфію та бажано ще з історією
Первый написав:Чув, що наступ буде через чабани. Зливай.
Все, вже пізно, ніхто не купить. Потрібно чекати поки все заспокоється. РН вже впав в кому принаймні до кінця парламентських виборів. Наступ через Чабанчики буде проходити в разі війни з країнами західного кордону. Першому треба вчити геграфію та бажано ще з історією
Дисконт решает. P.S. Кстати, обходной маневр никто не отменял. А русские легких путей не ищут.