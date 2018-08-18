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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2828282928302831

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:28

  ivlev_14 написав:
  барабашов написав:2.4-4k$ за метр общажки не на территории лавры? :shock: :shock: :shock:
Без ремонта???

Любите отдыхать под колокольный звон? :D

Ой, да ладно.
Скipo там будет фабрика лучшего швейцарского шакалада. Ну и музей сатанизма. :mrgreen:
Буду засыпать под запахи конхфет "Червоний мак" та любимого шакалада с апельсинкой и рисом.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:45

  Прохожий написав:Yuri_T
так чё там с бигбордами, гуру?
кепку жевать будеш?

еще один любитель мягких знаков...
ты ответ не читал?
перечитай, модеро-волатель хе.ров
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2828282928302831
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