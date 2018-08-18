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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:28
Ой, да ладно.
Скipo там будет фабрика лучшего швейцарского шакалада. Ну и музей сатанизма.
Буду засыпать под запахи конхфет "Червоний мак" та любимого шакалада с апельсинкой и рисом.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:45
еще один любитель мягких знаков...
ты ответ не читал?
перечитай, модеро-волатель хе.ров
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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