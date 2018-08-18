Додано: Пон 26 лис, 2018 21:49

i вiйськовий стан.



Чекаем через 30 днiв iсторiй

"злив долар на максi та взяв в ОП акцiйний бетон ПА500"



Так що, нада брать? Чи почекати, бо вiкапавл писала, що точка входу "коли на вулицях ллеться кровь"

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.