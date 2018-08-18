Ой, да ладно.
Скipo там будет фабрика лучшего швейцарского шакалада. Ну и музей сатанизма.
Буду засыпать под запахи конхфет "Червоний мак" та любимого шакалада с апельсинкой и рисом.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:28
Ой, да ладно.
Скipo там будет фабрика лучшего швейцарского шакалада. Ну и музей сатанизма.
Буду засыпать под запахи конхфет "Червоний мак" та любимого шакалада с апельсинкой и рисом.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:43
уже ПА30?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:49
i вiйськовий стан.
Чекаем через 30 днiв iсторiй
"злив долар на максi та взяв в ОП акцiйний бетон ПА500"
Так що, нада брать? Чи почекати, бо вiкапавл писала, що точка входу "коли на вулицях ллеться кровь"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:50
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:53
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тебе как всегда надо брать памперсы и билет на маршрутку до варшавы
тебе ж не впервой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все не совсем так, точнее совсем не так
Все возможные ограничения прав и свобод оговариваются перед введением ВП и имеют чёткие сроки. В данном случае, срок 30 дней и никаких ограничений прав и свобод, ни повинностей, ни изъятий
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:30
1. гастарбайтери Рiздво не пiдкрiплять готiвковою iнвалютою
2. я збирався змотатися до Польщi i теж пiдвезти "матрасiк" та iнвестнути в кавалiрку в файному мiстi, але бачу, що матрасiк тре трошки пiднакачати
3. Привiт ОП (о)КРЖН, планував з НР влошуватися в новобуд, але бачу, що тре вiдкласти на невизначений перiод часу..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:14
Ви шо? С 2014 от мобилизации косите?
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