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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2829283028312832>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:28

  ivlev_14 написав:
  барабашов написав:2.4-4k$ за метр общажки не на территории лавры? :shock: :shock: :shock:
Без ремонта???

Любите отдыхать под колокольный звон? :D

Ой, да ладно.
Скipo там будет фабрика лучшего швейцарского шакалада. Ну и музей сатанизма. :mrgreen:
Буду засыпать под запахи конхфет "Червоний мак" та любимого шакалада с апельсинкой и рисом.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:43

уже ПА30?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:49

i вiйськовий стан.

Чекаем через 30 днiв iсторiй
"злив долар на максi та взяв в ОП акцiйний бетон ПА500"

Так що, нада брать? Чи почекати, бо вiкапавл писала, що точка входу "коли на вулицях ллеться кровь"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:50

  flyman написав:уже ПА30?

вжэ злываетэ напивпидвал ипенив?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:i вiйськовий стан.

Чекаем через 30 днiв iсторiй
"злив долар на максi та взяв в ОП акцiйний бетон ПА500"

Так що, нада брать? Чи почекати, бо вiкапавл писала, що точка входу "коли на вулицях ллеться кровь"


тебе как всегда надо брать памперсы и билет на маршрутку до варшавы
тебе ж не впервой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:билет на маршрутку до варшавы

до щуцына)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:09

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UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Зображення
Все не совсем так, точнее совсем не так
Все возможные ограничения прав и свобод оговариваются перед введением ВП и имеют чёткие сроки. В данном случае, срок 30 дней и никаких ограничений прав и свобод, ни повинностей, ни изъятий
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:30

1. гастарбайтери Рiздво не пiдкрiплять готiвковою iнвалютою
2. я збирався змотатися до Польщi i теж пiдвезти "матрасiк" та iнвестнути в кавалiрку в файному мiстi, але бачу, що матрасiк тре трошки пiднакачати
3. Привiт ОП (о)КРЖН, планував з НР влошуватися в новобуд, але бачу, що тре вiдкласти на невизначений перiод часу..
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:14

  flyman написав:1. гастарбайтери Рiздво не пiдкрiплять готiвковою iнвалютою
2. я збирався змотатися до Польщi i теж пiдвезти "матрасiк" та iнвестнути в кавалiрку в файному мiстi, але бачу, що матрасiк тре трошки пiднакачати
3. Привiт ОП (о)КРЖН, планував з НР влошуватися в новобуд, але бачу, що тре вiдкласти на невизначений перiод часу..

Ви шо? С 2014 от мобилизации косите?
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