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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:18
ще:
- гастрiки посидять, щоб не попасти пiд мобiлiзацiю
- пошугають ойробл@херiв
- iнвестицiй в державу з ВС можна не чекати, зовсiм
- бiзнес активнiсть загальмуе, рicт ВВП пiд питанням.
з.i.
пишу в обезточеному масивi - ВС почався з непланового вiдключення е.е., видно в енергетицi знову надзвтчайний стан.
з.з.i.
подачу е.e. вiдновлено - це перемога!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:28
flyman написав:
ще:
- гастрiки посидять, щоб не попасти пiд мобiлiзацiю
- пошугають ойробл@херiв
- iнвестицiй в державу з ВС можна не чекати, зовсiм
- бiзнес активнiсть загальмуе, рicт ВВП пiд питанням.
з.i.
пишу в обезточеному масивi - ВС почався з непланового вiдключення е.е., видно в енергетицi знову надзвтчайний стан.
з.з.i.
подачу е.e. вiдновлено - це перемога!
Вам легче, Вы уже в бункере, а у меня дома даже завалящей каски нет.
Срочно меняю двушку у самого метро на бункер по небомбоопасному направлению. Можно без электричества, но обязательно с буржуйкой и запасом дров на зиму
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:56
UA написав: flyman написав:
1. гастарбайтери Рiздво не пiдкрiплять готiвковою iнвалютою
2. я збирався змотатися до Польщi i теж пiдвезти "матрасiк" та iнвестнути в кавалiрку в файному мiстi, але бачу, що матрасiк тре трошки пiднакачати
3. Привiт ОП (о)КРЖН, планував з НР влошуватися в новобуд, але бачу, що тре вiдкласти на невизначений перiод часу..
Ви шо? С 2014 от мобилизации косите?
У него энурез.
Поэтому в бункере и диван такой, ну шоб не жалко было.
Флуй трёхлинейки с каской впридачу не боится
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:02
Скину завтра чуток долларов
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