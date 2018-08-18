Додано: Пон 26 лис, 2018 23:18

ще:

- гастрiки посидять, щоб не попасти пiд мобiлiзацiю

- пошугають ойробл@херiв

- iнвестицiй в державу з ВС можна не чекати, зовсiм

- бiзнес активнiсть загальмуе, рicт ВВП пiд питанням.

з.i.

пишу в обезточеному масивi - ВС почався з непланового вiдключення е.е., видно в енергетицi знову надзвтчайний стан.

з.з.i.

подачу е.e. вiдновлено - це перемога!

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.