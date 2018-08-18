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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2829283028312832

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:18

ще:
- гастрiки посидять, щоб не попасти пiд мобiлiзацiю
- пошугають ойробл@херiв
- iнвестицiй в державу з ВС можна не чекати, зовсiм
- бiзнес активнiсть загальмуе, рicт ВВП пiд питанням.
з.i.
пишу в обезточеному масивi - ВС почався з непланового вiдключення е.е., видно в енергетицi знову надзвтчайний стан.
з.з.i.
подачу е.e. вiдновлено - це перемога!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:28

  flyman написав:ще:
- гастрiки посидять, щоб не попасти пiд мобiлiзацiю
- пошугають ойробл@херiв
- iнвестицiй в державу з ВС можна не чекати, зовсiм
- бiзнес активнiсть загальмуе, рicт ВВП пiд питанням.
з.i.
пишу в обезточеному масивi - ВС почався з непланового вiдключення е.е., видно в енергетицi знову надзвтчайний стан.
з.з.i.
подачу е.e. вiдновлено - це перемога!

Вам легче, Вы уже в бункере, а у меня дома даже завалящей каски нет.
Срочно меняю двушку у самого метро на бункер по небомбоопасному направлению. Можно без электричества, но обязательно с буржуйкой и запасом дров на зиму :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:56

  UA написав:
  flyman написав:1. гастарбайтери Рiздво не пiдкрiплять готiвковою iнвалютою
2. я збирався змотатися до Польщi i теж пiдвезти "матрасiк" та iнвестнути в кавалiрку в файному мiстi, але бачу, що матрасiк тре трошки пiднакачати
3. Привiт ОП (о)КРЖН, планував з НР влошуватися в новобуд, але бачу, що тре вiдкласти на невизначений перiод часу..

Ви шо? С 2014 от мобилизации косите?

У него энурез.
Поэтому в бункере и диван такой, ну шоб не жалко было.
Флуй трёхлинейки с каской впридачу не боится :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скину завтра чуток долларов
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:13

Оранжевый-хит сезона
Да не спеши. Вдруг в декабре "33" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 07:00

  flyman написав:1. гастарбайтери Рiздво не пiдкрiплять готiвковою iнвалютою
2. я збирався змотатися до Польщi i теж пiдвезти "матрасiк" та iнвестнути в кавалiрку в файному мiстi, але бачу, що матрасiк тре трошки пiднакачати
3. Привiт ОП (о)КРЖН, планував з НР влошуватися в новобуд, але бачу, що тре вiдкласти на невизначений перiод часу..


Ще один підвал в Прикиївських Іпенях хочеш купити?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару.
Я писал что будет весело в 2019 году.
Наши клоуны начали раньше, будем смеяться вместе.
Хомякоид
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