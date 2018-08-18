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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:13
Хомякоид написав:
Я писал что будет весело в 2019 году.
не знаю, как остальные, но я лично вам очень благодарен за такие мысли. очень нужные, полезные и неординарные. даже не знаю, что бы делал без прочтения того, что вы писали...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:19
Serg-ik написав: Хомякоид написав:
на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару.
а графики показывают, что чёрный рынок с утра на спад пошёл...
Одно ясно, что застройщики потирают ручки в ожидании тех, кто сдаст бакс подороже. Ценники уже переписаны
Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:24
flyman написав:
Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
кто -то покупал однушки на Круше по 17500 и в Аркаде по 18-20 тыс...как оказалось, в тот раз смысл появился....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:25
Сейчас самое главное после слива по 29.2 в Харькове сразу купить новострой на стадии без котлована
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30
flyman написав: Serg-ik написав: Хомякоид написав:
на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару.
а графики показывают, что чёрный рынок с утра на спад пошёл...
Одно ясно, что застройщики потирают ручки в ожидании тех, кто сдаст бакс подороже. Ценники уже переписаны
Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:43
Первый написав: flyman написав:
Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.
Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:11
flyman написав: Первый написав: flyman написав:
Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.
Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.
Ага. Чекати точно не можна. ДЯКУЮ!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 27 лис, 2018 11:15
flyman написав: Первый написав: flyman написав:
Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.
Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.
А шо таки робыш - пидпыл 7го ривня у бомбосховыщи?
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