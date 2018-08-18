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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2830283128322833

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:13

  Хомякоид написав:Я писал что будет весело в 2019 году.

не знаю, как остальные, но я лично вам очень благодарен за такие мысли. очень нужные, полезные и неординарные. даже не знаю, что бы делал без прочтения того, что вы писали...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:19

  Serg-ik написав:
  Хомякоид написав:на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару.

а графики показывают, что чёрный рынок с утра на спад пошёл...
Одно ясно, что застройщики потирают ручки в ожидании тех, кто сдаст бакс подороже. Ценники уже переписаны

Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.

кто -то покупал однушки на Круше по 17500 и в Аркаде по 18-20 тыс...как оказалось, в тот раз смысл появился....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас самое главное после слива по 29.2 в Харькове сразу купить новострой на стадии без котлована :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30

  flyman написав:
  Serg-ik написав:
  Хомякоид написав:на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару.

а графики показывают, что чёрный рынок с утра на спад пошёл...
Одно ясно, что застройщики потирают ручки в ожидании тех, кто сдаст бакс подороже. Ценники уже переписаны

Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.


Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:43

  Первый написав:
  flyman написав:Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.


Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.

Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:11

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.


Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.

Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.

Ага. Чекати точно не можна. ДЯКУЮ!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:15

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.


Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.

Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.

А шо таки робыш - пидпыл 7го ривня у бомбосховыщи?
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