не знаю, как остальные, но я лично вам очень благодарен за такие мысли. очень нужные, полезные и неординарные. даже не знаю, что бы делал без прочтения того, что вы писали...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:13
не знаю, как остальные, но я лично вам очень благодарен за такие мысли. очень нужные, полезные и неординарные. даже не знаю, что бы делал без прочтения того, что вы писали...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:19
Кіна не буде. Який смисл вкладатися в переоцінений актив в державі із введеним воєнним станом. Хіба що вікапавл ризикне.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто -то покупал однушки на Круше по 17500 и в Аркаде по 18-20 тыс...как оказалось, в тот раз смысл появился....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас самое главное после слива по 29.2 в Харькове сразу купить новострой на стадии без котлована
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:30
Так писати тре частіше. Коли Ти пропадаєш, Я не знаю що робити. А так, зрозуміло, що тре робити так як кажеш Ти, тільки навпаки.
Всім процвітання!
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:43
Я не продаю, і не купую.
Роби навпаки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:11
Ага. Чекати точно не можна. ДЯКУЮ!
Всім процвітання!
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