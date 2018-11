Додано: Вів 27 лис, 2018 14:21

Serg-ik написав: Это стоит почитать. С комментариями. Всё-таки мэр города, в котором многие хотят купить жильё



Киев является центром ...

https://censor.net.ua/n3099195 Киев сегодня воплощает современные мировые тенденции внедрения новейших технологий, - КличкоКиев является центром ...

а трубы отопления рвутся, не зная об инновациях...

а обещанный транспортный коридор с Трои до Индустриального моста-бла-бла-бла

и мост через Днепр с привлечением немецкого инженера-бла-бла

Противно читать жалующегося мужика. Противно читать жалующегося мужика.

