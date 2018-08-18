Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это стоит почитать. С комментариями. Всё-таки мэр города, в котором многие хотят купить жильё
Киев сегодня воплощает современные мировые тенденции внедрения новейших технологий, - Кличко Киев является центром для размещения большого количества акселераторов, инкубаторов, хабов, где работают специалисты передовых технологий, генерируют новые идеи и решения", - отметил Кличко. Мэр также напомнил, что уже три года в столице успешно внедряют "умные" решения в управлении городом в рамках системы Смарт-сити. "Могу без преувеличения заявить, что Киев в своих наработках уже может составить конкуренцию многим европейским городам. И форум, который мы сегодня проводим, - это площадка для киевских инноваций. Здесь собрались представители бизнеса, инвесторы, изобретатели, чтобы представить свои идеи, обсудить воплощение инновационного потенциала города, привлечения инвестиций в столицу, - сказал мэр. Источник: https://censor.net.ua/n3099195
а трубы отопления рвутся, не зная об инновациях... а обещанный транспортный коридор с Трои до Индустриального моста-бла-бла-бла и мост через Днепр с привлечением немецкого инженера-бла-бла и т.д.....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери