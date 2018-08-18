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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2832283328342835>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:42

Это стоит почитать. С комментариями. Всё-таки мэр города, в котором многие хотят купить жильё
Киев сегодня воплощает современные мировые тенденции внедрения новейших технологий, - Кличко
Киев является центром для размещения большого количества акселераторов, инкубаторов, хабов, где работают специалисты передовых технологий, генерируют новые идеи и решения", - отметил Кличко. Мэр также напомнил, что уже три года в столице успешно внедряют "умные" решения в управлении городом в рамках системы Смарт-сити. "Могу без преувеличения заявить, что Киев в своих наработках уже может составить конкуренцию многим европейским городам. И форум, который мы сегодня проводим, - это площадка для киевских инноваций. Здесь собрались представители бизнеса, инвесторы, изобретатели, чтобы представить свои идеи, обсудить воплощение инновационного потенциала города, привлечения инвестиций в столицу, - сказал мэр. Источник: https://censor.net.ua/n3099195

а трубы отопления рвутся, не зная об инновациях...
а обещанный транспортный коридор с Трои до Индустриального моста-бла-бла-бла
и мост через Днепр с привлечением немецкого инженера-бла-бла
и т.д.....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%
https://interfax.com.ua/news/economic/548556.html

В Киеве падение на 40,8%

Жаль Захара давно нет.
  Serg-ik написав:а трубы отопления рвутся, не зная об инновациях...

Увы, но хабы, акселераторы, хакатоны и прочие заумные слова ни разу на моей памяти не касались коммунального хозяйства
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:21

  Serg-ik написав:Это стоит почитать. С комментариями. Всё-таки мэр города, в котором многие хотят купить жильё
Киев сегодня воплощает современные мировые тенденции внедрения новейших технологий, - Кличко
Киев является центром ...
https://censor.net.ua/n3099195

а трубы отопления рвутся, не зная об инновациях...
а обещанный транспортный коридор с Трои до Индустриального моста-бла-бла-бла
и мост через Днепр с привлечением немецкого инженера-бла-бла
и т.д.....


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I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Річні премії не за горами.
ШО ДЕШЕВЕ КУПИТИ? ну шоб потім дорого продати? Які є варіанти?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:29

  galadriel написав:
  Serg-ik написав:Это стоит почитать. С комментариями. Всё-таки мэр города, в котором многие хотят купить жильё
Киев сегодня воплощает современные мировые тенденции внедрения новейших технологий, - Кличко
Киев является центром ...
https://censor.net.ua/n3099195

а трубы отопления рвутся, не зная об инновациях...
а обещанный транспортный коридор с Трои до Индустриального моста-бла-бла-бла
и мост через Днепр с привлечением немецкого инженера-бла-бла
и т.д.....


Противно читать жалующегося мужика. :evil:

Вы мужчина или женщина?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:31

  Первый написав:Річні премії не за горами.
ШО ДЕШЕВЕ КУПИТИ? ну шоб потім дорого продати? Які є варіанти?

Вы за эврику не раз писали, почему не купили?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:04

  Первый написав:Річні премії не за горами.
ШО ДЕШЕВЕ КУПИТИ? ну шоб потім дорого продати? Які є варіанти?


Перший !
Я також так хочу !
Квартиру в Києві за одну річну премію !

Порадьте що робити, тільки будь-ласка без "води" та загальних фраз на кшталт "працювати краще".

У Вас там знизу допис "бажаю всім процвітання", досить просто бажати, переходьте до дій ! Не треба всім, почніть з мене !
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:17

  Первый написав:Річні премії не за горами.
ШО ДЕШЕВЕ КУПИТИ? ну шоб потім дорого продати? Які є варіанти?


думаю стоит брать топ - тарят тауэрс или сигнеча
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:34

  X-Fresh написав:
  Первый написав:Річні премії не за горами.
ШО ДЕШЕВЕ КУПИТИ? ну шоб потім дорого продати? Які є варіанти?


думаю стоит брать топ - тарят тауэрс или сигнеча

Ідея супер.
ТТ можна брати. Але трохи пізніше.

Та й довіри до тебе мало. РТ ще не впав
. Хоча в твоїй версії вже пора б. :)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:34

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Ввод жилья в Украине за 9 мес. сократился на 15,6%
https://interfax.com.ua/news/economic/548556.html

В Киеве падение на 40,8%

Жаль Захара давно нет.

Я боюсь, что Захара мы больше не увидим.
airmax78
 
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