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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:39
Сообщаю, по многочисленным просьбам трудящихся, для желающих обсуждать темы политики создан отдельный раздел https://forum.finance.ua/viewforum.php?f=131
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