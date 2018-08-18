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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2834283528362837>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:08

  airmax78 написав:Фейслесс, давайте разместим эту картинку на свободное место, оставшееся справа в поле голосовалки? kmb.ua и герб КГС можно обрезать.
Зображення

Больше ассоциируется с руководством для покидающих пивбар в ночь с пятницы на субботу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:10

  galadriel написав:
  Kostia написав:
  galadriel написав:Противно читать жалующегося мужика. :evil:

Вы мужчина или женщина?


А кому приятно читать жалобы (тем более мужские)?

Теперь видно что женщина)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:15

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Фейслесс, давайте разместим эту картинку на свободное место, оставшееся справа в поле голосовалки? kmb.ua и герб КГС можно обрезать.

Больше ассоциируется с руководством для покидающих пивбар в ночь с пятницы на субботу

Отличный лозунг. Начинается с объективного утверждения, не поддающегося сомнениям. Продолжается призывом к действию. Коротко, доходчиво, сильно. Вообще КГС в последнее время молодцы. Интересных проектов в портфеле все больше и больше. Посмотрим, как у них получится обслуживать Лейпцигский с Лумумбой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать
ЖК"Придорожный"
ЖК "Придорожный-2"
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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:29

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать
ЖК"ПриЖЕЛЕЗНОдорожный"
ЖК "ПриЖЕЛЕЗНОдорожный-2"
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))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:36

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать
ЖК"Придорожный"
ЖК "Придорожный-2"
...............-3

Ну большинство домов в Киеве, так или иначе, стоят возле дороги - к ним ведь как-то надо подъехать. Исключение - дворовые свечки в Эврике, на ПОХе, старые дома во дворах в центре. Нельзя так негативно смотреть на жизнь. Близость дороги - это удобно. Моя жена, например, боится заходить одна во двор нашей замечательной сталинки на Багговутовской. А был бы фасадный вход с Багговутовской открыт - совсем другое дело.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:37

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать
ЖК"Придорожный"
ЖК "Придорожный-2"
...............-3

Ждем ЖК "Полустанок"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:39

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать
ЖК"Придорожный"
ЖК "Придорожный-2"
...............-3

Ну большинство домов в Киеве, так или иначе, стоят возле дороги - к ним ведь как-то надо подъехать. Исключение - дворовые свечки в Эврике, на ПОХе, старые дома во дворах в центре. Нельзя так негативно смотреть на жизнь. Близость дороги - это удобно. Моя жена, например, боится заходить одна во двор нашей замечательной сталинки на Багговутовской. А был бы фасадный вход с Багговутовской открыт - совсем другое дело.

Фасад на Багговутовскую и, например, на пр. Победы - это очень разные вещи по уровню шуму.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Близость дороги - это удобно

Наверное потому ЛУН добавил параметр "шум" на картах для выбора домов. Чтоб по уровню шума понять, что эта дорога-важная, раз по ней так много авто ездит и потому дом возле такой дорого-престижный.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59

  kyk написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав: и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать
ЖК"Придорожный"
ЖК "Придорожный-2"
...............-3

Ну большинство домов в Киеве, так или иначе, стоят возле дороги - к ним ведь как-то надо подъехать. Исключение - дворовые свечки в Эврике, на ПОХе, старые дома во дворах в центре. Нельзя так негативно смотреть на жизнь. Близость дороги - это удобно. Моя жена, например, боится заходить одна во двор нашей замечательной сталинки на Багговутовской. А был бы фасадный вход с Багговутовской открыт - совсем другое дело.

Фасад на Багговутовскую и, например, на пр. Победы - это очень разные вещи по уровню шуму.

Ну, как сказать. Открывая окна на проветривание я часто слышу "охрана - отмена!" доносящееся из АТБ через дорогу. Будь у меня окна на проспект Победы - меня бы эти крики не беспокоили.
airmax78
 
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