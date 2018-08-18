Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Фейслесс, давайте разместим эту картинку на свободное место, оставшееся справа в поле голосовалки? kmb.ua и герб КГС можно обрезать.
Больше ассоциируется с руководством для покидающих пивбар в ночь с пятницы на субботу
Отличный лозунг. Начинается с объективного утверждения, не поддающегося сомнениям. Продолжается призывом к действию. Коротко, доходчиво, сильно. Вообще КГС в последнее время молодцы. Интересных проектов в портфеле все больше и больше. Посмотрим, как у них получится обслуживать Лейпцигский с Лумумбой.
airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать ЖК"Придорожный" ЖК "Придорожный-2" ...............-3
Ну большинство домов в Киеве, так или иначе, стоят возле дороги - к ним ведь как-то надо подъехать. Исключение - дворовые свечки в Эврике, на ПОХе, старые дома во дворах в центре. Нельзя так негативно смотреть на жизнь. Близость дороги - это удобно. Моя жена, например, боится заходить одна во двор нашей замечательной сталинки на Багговутовской. А был бы фасадный вход с Багговутовской открыт - совсем другое дело.
airmax78 написав:Интересных проектов в портфеле все больше и больше.
и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать ЖК"Придорожный" ЖК "Придорожный-2" ...............-3
Ну большинство домов в Киеве, так или иначе, стоят возле дороги - к ним ведь как-то надо подъехать. Исключение - дворовые свечки в Эврике, на ПОХе, старые дома во дворах в центре. Нельзя так негативно смотреть на жизнь. Близость дороги - это удобно. Моя жена, например, боится заходить одна во двор нашей замечательной сталинки на Багговутовской. А был бы фасадный вход с Багговутовской открыт - совсем другое дело.
Фасад на Багговутовскую и, например, на пр. Победы - это очень разные вещи по уровню шуму.
Serg-ik написав: и хотя они называются по -разному, в общем их можно было бы назвать ЖК"Придорожный" ЖК "Придорожный-2" ...............-3
Ну большинство домов в Киеве, так или иначе, стоят возле дороги - к ним ведь как-то надо подъехать. Исключение - дворовые свечки в Эврике, на ПОХе, старые дома во дворах в центре. Нельзя так негативно смотреть на жизнь. Близость дороги - это удобно. Моя жена, например, боится заходить одна во двор нашей замечательной сталинки на Багговутовской. А был бы фасадный вход с Багговутовской открыт - совсем другое дело.
Фасад на Багговутовскую и, например, на пр. Победы - это очень разные вещи по уровню шуму.
Ну, как сказать. Открывая окна на проветривание я часто слышу "охрана - отмена!" доносящееся из АТБ через дорогу. Будь у меня окна на проспект Победы - меня бы эти крики не беспокоили.