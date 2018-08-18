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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:01
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Близость дороги - это удобно
Наверное потому ЛУН добавил параметр "шум" на картах для выбора домов. Чтоб по уровню шума понять, что эта дорога-важная, раз по ней так много авто ездит и потому дом возле такой дорого-престижный.
Лун просто вступил в гонку вооружений с Баракой. Теперь они соревнуются у кого на сайте больше модных штучек и примочек. Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:26
airmax78 написав:
Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.
значит я не человек. не привык за год ни к железке на Антоновича, ни к транспорту на Туполева
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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