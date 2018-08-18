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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2834283528362837

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Близость дороги - это удобно

Наверное потому ЛУН добавил параметр "шум" на картах для выбора домов. Чтоб по уровню шума понять, что эта дорога-важная, раз по ней так много авто ездит и потому дом возле такой дорого-престижный.

Лун просто вступил в гонку вооружений с Баракой. Теперь они соревнуются у кого на сайте больше модных штучек и примочек. Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.

значит я не человек. не привык за год ни к железке на Антоновича, ни к транспорту на Туполева
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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