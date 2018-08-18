Лун просто вступил в гонку вооружений с Баракой. Теперь они соревнуются у кого на сайте больше модных штучек и примочек. Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:01
Лун просто вступил в гонку вооружений с Баракой. Теперь они соревнуются у кого на сайте больше модных штучек и примочек. Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
значит я не человек. не привык за год ни к железке на Антоновича, ни к транспорту на Туполева
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:34
Хотіти не врєдно, врєдно не хотіти.
Одна знайома мені казала: в 20 років не має розуму - то вже й не буде, в 30 років не має авто - то вже й не буде, в 40 Не має квартири - то вже й не буде, в 50 здоров'я - то вже й не буде. Бреше мабуть.
А по суті, люба компанія де виплата топам залежить від прибутку.
Найбільш ймовірно - це дочки західних компаній.
Хоча Знайомий в одному з районів Київської області займається КУПИ ПРОДАЙ зерном. От десь на однуху в оранжі і виплатять. Інший - засобами захисту рослин... концентрацією паїв, буріння, будівництво сонячних електростанцій...
Цей рік досить вдалий. Думаю люди нормально отримають. А оскільки вкласти не має куди, то все польється в кржн.
Адже бурять в Полтавській, баб лапають в верхолах, а офіс то в КИЙОВІ:-)
Зи. Я колись тримав 100 баксів в руках і думав, що Я самий крутий і ні в кого скільки не має. Пройшло багато років. 100 баксів залишилося, але прийшло розуміння, що річний бонус, навіть в самих неочікуваних місцях аля "хіба то робота" може бути досить дивного розміру, а Я був лошарою коли так думав.
Наприклад Ніколи не думав, що з декількох кіосків лавашів можна купити квартиру в Києві.
Зи. 100 чоловік відправив в польщу- заробив на квартиру в Кийові:-))))))
Так що єдине, що можу порадити, так це те, що за робити роботу задля роботи квартиру не купиш. Якось так.
Всім процвітання!
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ладно. По конструктиву. Варшавський. 18 кгрн при відтермінуванні на 3 роки. Недоліки - відтермінування в доларах. Шо ще?
Всім процвітання!
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:00
Первый
втянутость столицы в политический процесс
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38
Над Аркадой сгущаются тучи.
Земельна комісія Київради ухвалила рішення про розірвання договору оренди з «Контактбудсервіс» щодо ділянки під Патріотіку на Озерах.
Аркада подтверждает и готова судиться, если Киеврада проголосует за это решение.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:51
Всім процвітання!
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:57
Прошу прощение за офтоп))))
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Нащот того, шо творять б*** на кордонах
Гарантую, будете сміятись
Карочє, по порядку:
1. Авто Євро Сила влаштовує двіжуху і вимагає закон і розмитнення на б***
2. поки вона влаштовує двіжуху за легалізацію своїх тачок, пацани з Західної України, які собі поробили «карти поляка» чи «посвідчення малого прикордонного руху», і які ніколи на постійно не ввозили б*** сюди, тільки на тимчасове - катаються туда-назад на них, що 5 днів (а паралельно возять туда сигарети, а назад хавчик контрабасом) - вони так роками робили
3. Пацанів з Західної України взагалі не гребе ані Авто Євро Сила, ані Закони, ані нічо - у них всьо норм і своя тєма
4. І тут Авто Євро Сила таки добивається прийняття Закону 8488.
5. І наші браві митники врубають босса і кажуть - тепер каждий має забашляти на в’їзді розмитнення, а як будете їхати назад (ну ви ж тіпа поляки?) то ми вам його повернемо.
6. І та вся банда шо возила сігарєти, опиняється в Польщі і раптово з’ясовує, шо теперка не мож в’їхати до України на контрабас і тимчасове, а тіко все має бути за 2-3 штуки євро і по новому Закону.
7. Який, нагадую, продавила Авто Євро Сила (ніяк не повязана з тими хто возить сігарєти)
Тепер
- західноукраїнські пацани попередили, шо люба машина з значком АЄС - як появиться, то ціла не буде,
- АЄС офігіває, шо по ходу вийшло з тих всіх протестів,
- а жаба і гадюка курять в ліжку ))))
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UPD: но це ще не вся веселуха !
Пацани ж заблокували дорогу і давай не пускати тупо всіх. А серед всіх - були польські дипломати.
І тепер поляки вимагають у наших митників списки протестуючих, після чого збираються позабирати у них всі карти поляка і посвідчення МПР (малого прикордонного руху) - і паспорти забанити, аж до депортації. І халява з катанням через кордон закінчиться нараз ващє
Попкорну на всіх не вистачить ))
Живите своим умом!
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