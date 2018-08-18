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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2834283528362837

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Близость дороги - это удобно

Наверное потому ЛУН добавил параметр "шум" на картах для выбора домов. Чтоб по уровню шума понять, что эта дорога-важная, раз по ней так много авто ездит и потому дом возле такой дорого-престижный.

Лун просто вступил в гонку вооружений с Баракой. Теперь они соревнуются у кого на сайте больше модных штучек и примочек. Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Тут же писалось неоднократно: человек легко привыкает к любому шуму.

значит я не человек. не привык за год ни к железке на Антоновича, ни к транспорту на Туполева
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:34

  es77 написав:
  Первый написав:Річні премії не за горами.
ШО ДЕШЕВЕ КУПИТИ? ну шоб потім дорого продати? Які є варіанти?


Перший !
Я також так хочу !
Квартиру в Києві за одну річну премію !

Порадьте що робити, тільки будь-ласка без "води" та загальних фраз на кшталт "працювати краще".

У Вас там знизу допис "бажаю всім процвітання", досить просто бажати, переходьте до дій ! Не треба всім, почніть з мене !

Хотіти не врєдно, врєдно не хотіти.


Одна знайома мені казала: в 20 років не має розуму - то вже й не буде, в 30 років не має авто - то вже й не буде, в 40 Не має квартири - то вже й не буде, в 50 здоров'я - то вже й не буде. Бреше мабуть.

А по суті, люба компанія де виплата топам залежить від прибутку.
Найбільш ймовірно - це дочки західних компаній.

Хоча Знайомий в одному з районів Київської області займається КУПИ ПРОДАЙ зерном. От десь на однуху в оранжі і виплатять. Інший - засобами захисту рослин... концентрацією паїв, буріння, будівництво сонячних електростанцій...

Цей рік досить вдалий. Думаю люди нормально отримають. А оскільки вкласти не має куди, то все польється в кржн.
Адже бурять в Полтавській, баб лапають в верхолах, а офіс то в КИЙОВІ:-)

Зи. Я колись тримав 100 баксів в руках і думав, що Я самий крутий і ні в кого скільки не має. Пройшло багато років. 100 баксів залишилося, але прийшло розуміння, що річний бонус, навіть в самих неочікуваних місцях аля "хіба то робота" може бути досить дивного розміру, а Я був лошарою коли так думав.
Наприклад Ніколи не думав, що з декількох кіосків лавашів можна купити квартиру в Києві.

Зи. 100 чоловік відправив в польщу- заробив на квартиру в Кийові:-))))))


Так що єдине, що можу порадити, так це те, що за робити роботу задля роботи квартиру не купиш. Якось так.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно. По конструктиву. Варшавський. 18 кгрн при відтермінуванні на 3 роки. Недоліки - відтермінування в доларах. Шо ще?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:00

Первый
втянутость столицы в политический процесс
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:38

Над Аркадой сгущаются тучи.
Земельна комісія Київради ухвалила рішення про розірвання договору оренди з «Контактбудсервіс» щодо ділянки під Патріотіку на Озерах.
https://www.facenews.ua/columns/2018/324770/
Аркада подтверждает и готова судиться, если Киеврада проголосует за это решение.
https://arkada.ua/ua/top/press/news/29731/37671/
Temps
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:51

  Yuri_T написав:Первый
втянутость столицы в политический процесс

Який? Метро?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:57

Прошу прощение за офтоп))))
--------
Нащот того, шо творять б*** на кордонах

Гарантую, будете сміятись

Карочє, по порядку:

1. Авто Євро Сила влаштовує двіжуху і вимагає закон і розмитнення на б***

2. поки вона влаштовує двіжуху за легалізацію своїх тачок, пацани з Західної України, які собі поробили «карти поляка» чи «посвідчення малого прикордонного руху», і які ніколи на постійно не ввозили б*** сюди, тільки на тимчасове - катаються туда-назад на них, що 5 днів (а паралельно возять туда сигарети, а назад хавчик контрабасом) - вони так роками робили

3. Пацанів з Західної України взагалі не гребе ані Авто Євро Сила, ані Закони, ані нічо - у них всьо норм і своя тєма

4. І тут Авто Євро Сила таки добивається прийняття Закону 8488.

5. І наші браві митники врубають босса і кажуть - тепер каждий має забашляти на в’їзді розмитнення, а як будете їхати назад (ну ви ж тіпа поляки?) то ми вам його повернемо.

6. І та вся банда шо возила сігарєти, опиняється в Польщі і раптово з’ясовує, шо теперка не мож в’їхати до України на контрабас і тимчасове, а тіко все має бути за 2-3 штуки євро і по новому Закону.

7. Який, нагадую, продавила Авто Євро Сила (ніяк не повязана з тими хто возить сігарєти)

Тепер
- західноукраїнські пацани попередили, шо люба машина з значком АЄС - як появиться, то ціла не буде,
- АЄС офігіває, шо по ходу вийшло з тих всіх протестів,
- а жаба і гадюка курять в ліжку :)))))

_______________________________________________________

UPD: но це ще не вся веселуха !

Пацани ж заблокували дорогу і давай не пускати тупо всіх. А серед всіх - були польські дипломати.

І тепер поляки вимагають у наших митників списки протестуючих, після чого збираються позабирати у них всі карти поляка і посвідчення МПР (малого прикордонного руху) - і паспорти забанити, аж до депортації. І халява з катанням через кордон закінчиться нараз ващє

Попкорну на всіх не вистачить :)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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