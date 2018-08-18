Додано: Вів 27 лис, 2018 18:57

Прошу прощение за офтоп))))--------Нащот того, шо творять б*** на кордонахГарантую, будете сміятисьКарочє, по порядку:1. Авто Євро Сила влаштовує двіжуху і вимагає закон і розмитнення на б***2. поки вона влаштовує двіжуху за легалізацію своїх тачок, пацани з Західної України, які собі поробили «карти поляка» чи «посвідчення малого прикордонного руху», і які ніколи на постійно не ввозили б*** сюди, тільки на тимчасове - катаються туда-назад на них, що 5 днів (а паралельно возять туда сигарети, а назад хавчик контрабасом) - вони так роками робили3. Пацанів з Західної України взагалі не гребе ані Авто Євро Сила, ані Закони, ані нічо - у них всьо норм і своя тєма4. І тут Авто Євро Сила таки добивається прийняття Закону 8488.5. І наші браві митники врубають босса і кажуть - тепер каждий має забашляти на в’їзді розмитнення, а як будете їхати назад (ну ви ж тіпа поляки?) то ми вам його повернемо.6. І та вся банда шо возила сігарєти, опиняється в Польщі і раптово з’ясовує, шо теперка не мож в’їхати до України на контрабас і тимчасове, а тіко все має бути за 2-3 штуки євро і по новому Закону.7. Який, нагадую, продавила Авто Євро Сила (ніяк не повязана з тими хто возить сігарєти)Тепер- західноукраїнські пацани попередили, шо люба машина з значком АЄС - як появиться, то ціла не буде,- АЄС офігіває, шо по ходу вийшло з тих всіх протестів,- а жаба і гадюка курять в ліжку))))_______________________________________________________UPD: но це ще не вся веселуха !Пацани ж заблокували дорогу і давай не пускати тупо всіх. А серед всіх - були польські дипломати.І тепер поляки вимагають у наших митників списки протестуючих, після чого збираються позабирати у них всі карти поляка і посвідчення МПР (малого прикордонного руху) - і паспорти забанити, аж до депортації. І халява з катанням через кордон закінчиться нараз ващєПопкорну на всіх не вистачить))