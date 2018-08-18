Додано: Вів 27 лис, 2018 19:19

Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))



Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

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