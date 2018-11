Додано: Вів 27 лис, 2018 19:38

airmax78 написав: Сейчас много новых проектов. Но по соотношению цена/качество это совсем не то, что было год назад и, тем более, 2 года назад. Посмотрим по чем Интергал выставит свои яйца на Печерске.



максим, вы совсем шоль от реальности оторвались?

смотрите шо жека пишет:



Жека79 написав: ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель.





а вы про новые проекты рассказываете

то - будущее, а в будущем кроме вас могут жить не только лишь все - мало кто может это делать

