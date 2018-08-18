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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:08
zzzzzz Некрасиво получилось. Боролись "за нашу и вашу свободу" и немного перестарались.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:19
Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))
Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:21
Жека79
Там мало монолитных домов.
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l66
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:28
Жека79 написав:
Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))
Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела
Сейчас много новых проектов. Но по соотношению цена/качество это совсем не то, что было год назад и, тем более, 2 года назад. Посмотрим по чем Интергал выставит свои яйца на Печерске.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:38
airmax78 написав:Сейчас много новых проектов. Но по соотношению цена/качество это совсем не то, что было год назад и, тем более, 2 года назад. Посмотрим по чем Интергал выставит свои яйца на Печерске.
максим, вы совсем шоль от реальности оторвались?
смотрите шо жека пишет:
Жека79 написав:ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель.
а вы про новые проекты рассказываете
то - будущее, а в будущем кроме вас могут жить не только лишь все - мало кто может это делать
в который раз призываю сравнивать сравнимое
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 27 лис, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:40
airmax78 написав: Жека79 написав:
Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))
Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела
Сейчас много новых проектов. Но по соотношению цена/качество это совсем не то, что было год назад и, тем более, 2 года назад. Посмотрим по чем Интергал выставит свои яйца на Печерске.
да-да. Севен с 10 малометражными квартирами на этаже, который перекупы кинулись сливать когда стало ясно что никакой сдачи в 1кв 2019 не будет. и то ценник в районе штуцера за метр за голое с поставкой хз когда. По итогу--ждать сдачу + ремонт=== еще ждать года два. Больше никаких новых проэктов на осокорках кроме патриотики нету.
Для понимания ситуации год-полтора назад были однухи 58-60м2 в желтых домах на днепровской набережной с 4 квартирами на этаже с неплохим ремонтом по 50-53 куе. Сейчас таких вариантов и близко нету.
ПС. яйца будут дорого, интергал со старта заряжает максимально, а потом засыпает спамом--то во владимирском скидка, то в лебедином, то в традиции и прочем шлаке
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:44
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Сейчас много новых проектов. Но по соотношению цена/качество это совсем не то, что было год назад и, тем более, 2 года назад. Посмотрим по чем Интергал выставит свои яйца на Печерске.
максим, вы совсем шоль от реальности оторвались?
смотрите шо жека пишет:
Жека79 написав:ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель.
а вы про новые проекты рассказываете
то - будущее, а в будущем кроме вас могут жить не только лишь все - мало кто может это делать
в который раз призываю сравнивать сравнимое
Кто о чем, а я о модных мопах. Видимо сдвинулся слегонца на этой теме. Но правда и то, что год-два назад можно было что-то приличное купить на завершающей стадии за вменяемую цену. Сейчас за эту цену предлагают котлован.
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airmax78
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:53
airmax78 написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Сейчас много новых проектов. Но по соотношению цена/качество это совсем не то, что было год назад и, тем более, 2 года назад. Посмотрим по чем Интергал выставит свои яйца на Печерске.
максим, вы совсем шоль от реальности оторвались?
смотрите шо жека пишет:
Жека79 написав:ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель.
а вы про новые проекты рассказываете
то - будущее, а в будущем кроме вас могут жить не только лишь все - мало кто может это делать
в который раз призываю сравнивать сравнимое
Кто о чем, а я о модных мопах. Видимо сдвинулся слегонца на этой теме. Но правда и то, что год-два назад можно было что-то приличное купить на завершающей стадии за вменяемую цену. Сейчас за эту цену предлагают котлован.
это уже смахивает на откровенный фетишизм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:09
kingkongovets написав:
это уже смахивает на откровенный фетишизм
Написав конг тикаючи пальцями в іфон останньої моделі:-)
Всім процвітання!
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15
kingkongovets написав:
это уже смахивает на откровенный фетишизм
Есть немного. Наверное, это из-за того что старею, а мечта об идеальном бетоне так и остается, пока, мечтой. Ну ничего, когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.
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