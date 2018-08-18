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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2836283728382839

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15

  Жека79 написав:Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель.

Терпение, старушке уже недолго мучиться :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:16

  Жека79 написав:Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))

Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела

Те улицы что вы перечислили относятся к познякам, осокорки по другую сторону Бажана
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:16

  airmax78 написав:...когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.

т.е. никогда
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:17

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
это уже смахивает на откровенный фетишизм


Написав конг тикаючи пальцями в іфон останньої моделі:-)

Ипон останньої моделі - це зручно. А модні мопи та вентфасади - фетишизм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:18

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.

т.е. никогда

Как написано у Сержа в подписи: "Терпение..." и что-то там дальше. Я оптимист. Хотя уже начинаю нервно ерзать на стуле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:24

  Kostia написав:
  Жека79 написав:Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))

Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела

Те улицы что вы перечислили относятся к познякам, осокорки по другую сторону Бажана


те улицы которые я перечислил--находятся между осокорками и позняками. А днепровская набережная это чистые осокорки.
ПС. по другую это по какую? днепровкая набережная 19\19а\23\25, Ахматовой 48, Урловская 11а, княжий затон 21, и прочее--это та сторона или ,,не та,,?? :lol:

сторона на которой патриотика не рассматривается вообще.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:33

  Жека79 написав:
  Kostia написав:
  Жека79 написав:Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))

Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела

Те улицы что вы перечислили относятся к познякам, осокорки по другую сторону Бажана


те улицы которые я перечислил--находятся между осокорками и позняками. А днепровская набережная это чистые осокорки.
ПС. по другую это по какую? днепровкая набережная 19\19а\23\25, Ахматовой 48, Урловская 11а, княжий затон 21, и прочее--это та сторона или ,,не та,,?? :lol:

сторона на которой патриотика не рассматривается вообще.

Та сторона где патриотика это осокорки, напротив позняки
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:35

Жека79

Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Живите своим умом!
zzzzzz
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