|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15
Жека79 написав:
Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель.
Терпение, старушке уже недолго мучиться
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:16
Жека79 написав:
Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))
Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела
Те улицы что вы перечислили относятся к познякам, осокорки по другую сторону Бажана
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:16
airmax78 написав:
...когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.
т.е. никогда
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13342
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1791 раз.
- Подякували: 3760 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:17
Первый написав: kingkongovets написав:
это уже смахивает на откровенный фетишизм
Написав конг тикаючи пальцями в іфон останньої моделі:-)
Ипон останньої моделі - це зручно. А модні мопи та вентфасади - фетишизм.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26926
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:18
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.
т.е. никогда
Как написано у Сержа в подписи: "Терпение..." и что-то там дальше. Я оптимист. Хотя уже начинаю нервно ерзать на стуле.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26926
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:24
Kostia написав: Жека79 написав:
Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))
Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела
Те улицы что вы перечислили относятся к познякам, осокорки по другую сторону Бажана
те улицы которые я перечислил--находятся между осокорками и позняками. А днепровская набережная это чистые осокорки.
ПС. по другую это по какую? днепровкая набережная 19\19а\23\25, Ахматовой 48, Урловская 11а, княжий затон 21, и прочее--это та сторона или ,,не та,,??
сторона на которой патриотика не рассматривается вообще.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3107
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 424 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:33
Жека79 написав: Kostia написав: Жека79 написав:
Всем салют!!!! был чуток за бугром, что тут нового по теме? )))))
Общался со знакомым-ищет квартиру на осокорках--НЕ панель, и после 2000 годов постройки с кое-каким ремонтом, чтоб сразу заехать Дешевле 50 куе нихрена нет. Все что дешевле 50 куе--это только патриотика, от которой у него дергается глаз, или панель. Говорит мониторил днепровскую набережную\григоренко\ахматовой\и даже урлоскую те дома что не панельки там--нифига нету, а год назад были. от таки дела
Те улицы что вы перечислили относятся к познякам, осокорки по другую сторону Бажана
те улицы которые я перечислил--находятся между осокорками и позняками. А днепровская набережная это чистые осокорки.
ПС. по другую это по какую? днепровкая набережная 19\19а\23\25, Ахматовой 48, Урловская 11а, княжий затон 21, и прочее--это та сторона или ,,не та,,??
сторона на которой патриотика не рассматривается вообще.
Та сторона где патриотика это осокорки, напротив позняки
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:35
Жека79
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29232
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2867 раз.
- Подякували: 4752 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|