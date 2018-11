Додано: Вів 27 лис, 2018 21:00

Первый написав: kingkongovets написав:

это уже смахивает на откровенный фетишизм



Написав конг тикаючи пальцями в іфон останньої моделі:-) Написав конг тикаючи пальцями в іфон останньої моделі:-)



кайфую как пацан, ага)

видео ваще нереально снимает

кайфую как пацан, ага)

видео ваще нереально снимает

все шо меньше чем 6.5 - боль для глаз

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.