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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2837283828392840

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Ну ничего, когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.


скорее я поселюсь в шикагоу)
в съемной, разумеется

зы: хотя мысли об открытом бассике в тт и ваще о будущем туснячке в том райончике меня тоже часто посещают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не моє. Взято на доміку Республіка

"Був в ВП. Свіжа інформація по ціні за м2 в 1к квартирах. Можливо комусь цікаво:
1 черга (4 будинок) - $1150-1200
2 черга (6 будинок) - $1050+-
PS Скидка 10% при повній оплаті, 5% при 30% розстрочці"

Що сказати. КАН Ох..в. можливо не в курсі що хомякоїд здриснус з неньки?

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Не моє. Взято на доміку Республіка

"Був в ВП. Свіжа інформація по ціні за м2 в 1к квартирах. Можливо комусь цікаво:
1 черга (4 будинок) - $1150-1200
2 черга (6 будинок) - $1050+-
PS Скидка 10% при повній оплаті, 5% при 30% розстрочці"

Що сказати. КАН Ох..в. можливо не в курсі що хомякоїд здриснус з неньки?

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республика - очень годный проект
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:29

kingkongovets

1200 за квадрат за окружной.


ОДНА ТИСЯЧА ДВІСТІ ДОЛЯРІВ НА 2 ПОВЕРСІ ЗА ОКРУЖНОЮ з говна і палок.
Без басейнів, парків, спортзалів, веньфасадів, кондиціонерів , мопів від лабутена.

Якщо так, то Ви вже взяли на 3 поверсі ТТ на 1700 чи 1800..
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:kingkongovets

1200 за квадрат за окружной.


ОДНА ТИСЯЧА ДВІСТІ ДОЛЯРІВ НА 2 ПОВЕРСІ ЗА ОКРУЖНОЮ з говна і палок.
Без басейнів, парків, спортзалів, веньфасадів, кондиціонерів , мопів від лабутена.

Якщо так, то Ви вже взяли на 3 поверсі ТТ на 1700 чи 1800..


нет смысла в тт на 3-ем этаже, тупо переводняк бабла, а республика имеет все шансы стать самым комфортабельным и удачно расположенным гетто киева
комм недвига там кстати будет золотой
это не влажные мечты айрмакса о кафе со смузями для креаклов рыбальского)

зы: с интересом слежу за с1
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:39

  Первый написав:kingkongovets

1200 за квадрат за окружной.


ОДНА ТИСЯЧА ДВІСТІ ДОЛЯРІВ НА 2 ПОВЕРСІ ЗА ОКРУЖНОЮ з говна і палок.
Без басейнів, парків, спортзалів, веньфасадів, кондиціонерів , мопів від лабутена.

Якщо так, то Ви вже взяли на 3 поверсі ТТ на 1700 чи 1800..


Так есть с модными мопами и красным кирпичем, например Сан Франциско на Нивках, цена тоже в районе 1100у.е
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:46

  Первый написав:kingkongovets

1200 за квадрат за окружной.


ОДНА ТИСЯЧА ДВІСТІ ДОЛЯРІВ НА 2 ПОВЕРСІ ЗА ОКРУЖНОЮ з говна і палок.
Без басейнів, парків, спортзалів, веньфасадів, кондиціонерів , мопів від лабутена.

Якщо так, то Ви вже взяли на 3 поверсі ТТ на 1700 чи 1800..

Я не ККЦ но все же вставлю свои 5коп...
Давно наблюдаю за ценовой политикой КАНа.
Маркетологи КАНа реальные красавы! Не зря хлеб едят 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:Маркетологи КАНа реальные красавы! Не зря хлеб едят 8)


имхо лучшие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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