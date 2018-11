Додано: Вів 27 лис, 2018 21:09

airmax78 написав: Ну ничего, когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.



скорее я поселюсь в шикагоу)

в съемной, разумеется



зы: хотя мысли об открытом бассике в тт и ваще о будущем туснячке в том райончике меня тоже часто посещают скорее я поселюсь в шикагоу)в съемной, разумеетсязы: хотя мысли об открытом бассике в тт и ваще о будущем туснячке в том райончике меня тоже часто посещают

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.