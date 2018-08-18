airmax78 написав:Ну ничего, когда поселюсь в Тетрисе - приглашу всех на новоселье.
скорее я поселюсь в шикагоу)
в съемной, разумеется
зы: хотя мысли об открытом бассике в тт и ваще о будущем туснячке в том райончике меня тоже часто посещают
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:09
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
скорее я поселюсь в шикагоу)
в съемной, разумеется
зы: хотя мысли об открытом бассике в тт и ваще о будущем туснячке в том райончике меня тоже часто посещают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не моє. Взято на доміку Республіка
"Був в ВП. Свіжа інформація по ціні за м2 в 1к квартирах. Можливо комусь цікаво:
1 черга (4 будинок) - $1150-1200
2 черга (6 будинок) - $1050+-
PS Скидка 10% при повній оплаті, 5% при 30% розстрочці"
Що сказати. КАН Ох..в. можливо не в курсі що хомякоїд здриснус з неньки?
Всім процвітання!
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
республика - очень годный проект
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:29
kingkongovets
1200 за квадрат за окружной.
ОДНА ТИСЯЧА ДВІСТІ ДОЛЯРІВ НА 2 ПОВЕРСІ ЗА ОКРУЖНОЮ з говна і палок.
Без басейнів, парків, спортзалів, веньфасадів, кондиціонерів , мопів від лабутена.
Якщо так, то Ви вже взяли на 3 поверсі ТТ на 1700 чи 1800..
Всім процвітання!
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:32
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нет смысла в тт на 3-ем этаже, тупо переводняк бабла, а республика имеет все шансы стать самым комфортабельным и удачно расположенным гетто киева
комм недвига там кстати будет золотой
это не влажные мечты айрмакса о кафе со смузями для креаклов рыбальского)
зы: с интересом слежу за с1
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:39
Так есть с модными мопами и красным кирпичем, например Сан Франциско на Нивках, цена в районе 1100у.е
Востаннє редагувалось remark в Вів 27 лис, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:46
Я не ККЦ но все же вставлю свои 5коп...
Давно наблюдаю за ценовой политикой КАНа.
Маркетологи КАНа реальные красавы! Не зря хлеб едят
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
имхо лучшие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:14
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:27
Думаю нет, т.к.
ИМХО они заточены на конечного "пересичного покупана покупающего 1раз в жизни", заработать перекупу на объектах КАНа очень проблематично, цена со старта заряжается как за готовое.
Но они продают не квартиру, они продают мечту и это реально заслуга маркетологов.
ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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