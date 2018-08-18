Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:Давно наблюдаю за ценовой политикой КАНа. Маркетологи КАНа реальные красавы! Не зря хлеб едят
Мне от интересно, покупатели КАНа покупают у них повторно? т.е. есть ли постоянные клиенты?
ИМХО они заточены на конечного "пересичного покупана покупающего 1раз в жизни", заработать перекупу на объектах КАНа очень проблематично, цена со старта заряжается как за готовое. Но они продают не квартиру, они продают мечту и это реально заслуга маркетологов.
ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
«заработок перекупа» должен стать атавизмом цивилизованный заработок на недвиге - онли аренда и девелопинг, если есть место для хоботов перекупов рынок нестабилен, тупо рулетка, это просто заблудившиеся от отсутствия фондового рынка деньги, это пройдет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 27 лис, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
UA написав:Мне от интересно, покупатели КАНа покупают у них повторно? т.е. есть ли постоянные клиенты?
ИМХО они заточены на конечного "пересичного покупана покупающего 1раз в жизни", заработать перекупу на объектах КАНа очень проблематично, цена со старта заряжается как за готовое. Но они продают не квартиру, они продают мечту и это реально заслуга маркетологов.
ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
«заработок перекупа» должен стать атавизмом цивилизованный заработок на недвиге - онли аренда и девелопинг, если есть место для хоботов перекупов рынок нестабилен, тупо рулетка
я считаю что заработок покупальщика из коммунальной собственности за взятки и переводильщика из жилой в нежилую должен закончиться реальным сроком с конфискацией...
kingkongovets написав:«заработок перекупа» должен стать атавизмом
может так и будет, когда по теории великого захар_А застройщики будут строить за свои и продавать готовое, тогда и цены должны упасть, но опять же по теории... но Я к тому что как правило у застройщиков цена от "рендера" до "введено в эксплуатацию" мягко говоря несколько отличается и именно "перекупы" берут финансовые риски на себя, это на практике а КАН "с забора" лупит цены как на готовое...
...странно но думал что Вы как бизнесмен понимаете эти простые вещи...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно? Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.? Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.? Я нет, и желания попробовать тоже нет.
Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно? Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.? Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.? Я нет, и желания попробовать тоже нет.
Это бизнес чисто для дурных денег которые водятся у депутатов и прокуроров. Правда потом половина квартир под арестом стоит.
Оранжевый-хит сезона написав:я считаю что заработок покупальщика из коммунальной собственности за взятки и переводильщика из жилой в нежилую должен закончиться реальным сроком с конфискацией...
Там ещё что то интересное осталось? Знаю несколько экс сотрудников (работали в 90-е) в отделе развития торговли при одной РДА. Сейчас это очень и очень состоятельные люди. А в начале 90-х, чай батик из чашки с отломанной ручкой пили.
Оранжевый-хит сезона написав:я считаю что заработок покупальщика из коммунальной собственности за взятки и переводильщика из жилой в нежилую должен закончиться реальным сроком с конфискацией...
Там ещё что то интересное осталось? Знаю несколько экс сотрудников (работали в 90-е) в отделе развития торговли при одной РДА. Сейчас это очень и очень состоятельные люди. А в начале 90-х, чай батик из чашки с отломанной ручкой пили.