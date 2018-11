Додано: Вів 27 лис, 2018 22:33

Прохожий написав: Давно наблюдаю за ценовой политикой КАНа.

Маркетологи КАНа реальные красавы! Не зря хлеб едят

Мне от интересно, покупатели КАНа покупают у них повторно?

т.е. есть ли постоянные клиенты?

ИМХО они заточены на конечного "пересичного покупана покупающего 1раз в жизни", заработать перекупу на объектах КАНа очень проблематично, цена со старта заряжается как за готовое.

Но они продают не квартиру, они продают мечту и это реально заслуга маркетологов.



ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...



«заработок перекупа» должен стать атавизмом

цивилизованный заработок на недвиге - онли аренда и девелопинг, если есть место для хоботов перекупов рынок нестабилен, тупо рулетка, это просто заблудившиеся от отсутствия фондового рынка деньги, это пройдет

