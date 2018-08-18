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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28392840284128422843>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:Давно наблюдаю за ценовой политикой КАНа.
Маркетологи КАНа реальные красавы! Не зря хлеб едят 8)

Мне от интересно, покупатели КАНа покупают у них повторно?
т.е. есть ли постоянные клиенты?

ИМХО они заточены на конечного "пересичного покупана покупающего 1раз в жизни", заработать перекупу на объектах КАНа очень проблематично, цена со старта заряжается как за готовое.
Но они продают не квартиру, они продают мечту и это реально заслуга маркетологов.

ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...


«заработок перекупа» должен стать атавизмом
цивилизованный заработок на недвиге - онли аренда и девелопинг, если есть место для хоботов перекупов рынок нестабилен, тупо рулетка, это просто заблудившиеся от отсутствия фондового рынка деньги, это пройдет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 27 лис, 2018 22:37, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:36

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  UA написав:Мне от интересно, покупатели КАНа покупают у них повторно?
т.е. есть ли постоянные клиенты?

ИМХО они заточены на конечного "пересичного покупана покупающего 1раз в жизни", заработать перекупу на объектах КАНа очень проблематично, цена со старта заряжается как за готовое.
Но они продают не квартиру, они продают мечту и это реально заслуга маркетологов.

ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...


«заработок перекупа» должен стать атавизмом
цивилизованный заработок на недвиге - онли аренда и девелопинг, если есть место для хоботов перекупов рынок нестабилен, тупо рулетка

я считаю что заработок покупальщика из коммунальной собственности за взятки и переводильщика из жилой в нежилую должен закончиться реальным сроком с конфискацией...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:«заработок перекупа» должен стать атавизмом

может так и будет, когда по теории великого захар_А застройщики будут строить за свои и продавать готовое, тогда и цены должны упасть, но опять же по теории...
но Я к тому что как правило у застройщиков цена от "рендера" до "введено в эксплуатацию" мягко говоря несколько отличается и именно "перекупы" берут финансовые риски на себя, это на практике
а КАН "с забора" лупит цены как на готовое...

...странно но думал что Вы как бизнесмен понимаете эти простые вещи...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:52

  Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...

3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно?
Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.?
Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.?
Я нет, и желания попробовать тоже нет.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:55

ККЦ у нас фондовый рынок очень мелкий. Ну а перекупы многие еще начинали до 2008 , сейчас их мало осталось.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:58

  UA написав:
  Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...

3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно?
Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.?
Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.?
Я нет, и желания попробовать тоже нет.



Это бизнес чисто для дурных денег которые водятся у депутатов и прокуроров.
Правда потом половина квартир под арестом стоит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:01

  Оранжевый-хит сезона написав:я считаю что заработок покупальщика из коммунальной собственности за взятки и переводильщика из жилой в нежилую должен закончиться реальным сроком с конфискацией...

Там ещё что то интересное осталось?
Знаю несколько экс сотрудников (работали в 90-е) в отделе развития торговли при одной РДА.
Сейчас это очень и очень состоятельные люди. А в начале 90-х, чай батик из чашки с отломанной ручкой пили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:04

  zzzzzz написав:Это бизнес чисто для дурных денег которые водятся у депутатов и прокуроров.
Правда потом половина квартир под арестом стоит.

Вы знаете прокуроров чиё майно под арестом? :shock:
Легкое недоразумение устроенное грузинами не в счет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:05

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:я считаю что заработок покупальщика из коммунальной собственности за взятки и переводильщика из жилой в нежилую должен закончиться реальным сроком с конфискацией...

Там ещё что то интересное осталось?
Знаю несколько экс сотрудников (работали в 90-е) в отделе развития торговли при одной РДА.
Сейчас это очень и очень состоятельные люди. А в начале 90-х, чай батик из чашки с отломанной ручкой пили.

это ты сейчас про ККЦа?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:06

  Первый написав:Не моє. Взято на доміку Республіка

"Був в ВП. Свіжа інформація по ціні за м2 в 1к квартирах. Можливо комусь цікаво:
1 черга (4 будинок) - $1150-1200
2 черга (6 будинок) - $1050+-
PS Скидка 10% при повній оплаті, 5% при 30% розстрочці"

Що сказати. КАН Ох..в. можливо не в курсі що хомякоїд здриснус з неньки?

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