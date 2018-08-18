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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2840284128422843>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:08

  UA написав:
  Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...

3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно?
Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.?
Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.?
Я нет, и желания попробовать тоже нет.

1. не выдергивайте куски из контекста
2. где в моем посте вы увидели нишу спекуля?
3. вы нет, ну и слава Богу 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 27 лис, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:Там ещё что то интересное осталось?
Знаю несколько экс сотрудников (работали в 90-е) в отделе развития торговли при одной РДА.
Сейчас это очень и очень состоятельные люди. А в начале 90-х, чай батик из чашки с отломанной ручкой пили.

это ты сейчас про ККЦа?

Вряд ли. Возможно про его родителя. Правда район не его любимой локации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:10

  Прохожий написав:2. где в моем посте вы увидели нишу спекуля?

Ну не жить же в ТТ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:13

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...

3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно?
Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.?
Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.?
Я нет, и желания попробовать тоже нет.



Это бизнес чисто для дурных денег которые водятся у депутатов и прокуроров.
Правда потом половина квартир под арестом стоит.

жужжжжжжащий теоретиг, депутатов и прокуроров эти крохи не интересуют от слова вообще, можеш записать это себе на бумажку и каждый вечер медленно перечитывать шевеля губами... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  5748909 написав:Нагадуе стину плача

ты стену плача видел, алень?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:18

  UA написав:
  Прохожий написав:2. где в моем посте вы увидели нишу спекуля?

Ну не жить же в ТТ?


1. не вырезайте куски из поста, теряется контекст сообщения
2. перечитайте мой изначальный пост МЕДЛЕННО 3 раза ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ, мож чё и поймете :twisted:

зы: кстати про 20% это вы откуда выковыряли???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:24

  Прохожий написав:2. перечитайте мой изначальный пост МЕДЛЕННО 3 раза ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ, мож чё и поймете :twisted:

Извините, я столько не выпью.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:26

  UA написав:
  Прохожий написав:2. где в моем посте вы увидели нишу спекуля?

Ну не жить же в ТТ?

Где жить если не в тт, только пишите адрес сразу) и пожалуйста, без частных домов
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:27

Самый последний пример в домах Поплавского 8 квартир арестовали депутата от радикальной партии.

Да примеров масса. Я не имел ввиду что квартиры покупают только депутаты и прокуроры. Если вам так булет легче то их покупают бабушки и дедушки или детки . И не только депутатов но и чиновников различных министерств .

Для особо упоротых рекомендую ГУГЛ " СУД АРЕСТОВАЛ КВАРТИРЫ ..."
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:28

  UA написав:
  Прохожий написав:2. перечитайте мой изначальный пост МЕДЛЕННО 3 раза ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ, мож чё и поймете :twisted:

Извините, я столько не выпью.



Вечерние посиделки с Прохожим )))
Живите своим умом!
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