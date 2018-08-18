Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно? Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.? Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.? Я нет, и желания попробовать тоже нет.
1. не выдергивайте куски из контекста 2. где в моем посте вы увидели нишу спекуля? 3. вы нет, ну и слава Богу
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 27 лис, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
UA написав:Там ещё что то интересное осталось? Знаю несколько экс сотрудников (работали в 90-е) в отделе развития торговли при одной РДА. Сейчас это очень и очень состоятельные люди. А в начале 90-х, чай батик из чашки с отломанной ручкой пили.
это ты сейчас про ККЦа?
Вряд ли. Возможно про его родителя. Правда район не его любимой локации.
Прохожий написав:ЗЫ: башни ТТ можно было "с забора" продавать от3куе, но....они по старинке продают квартиры...
3000*50=150 000 + 20% минимальный заработок честного спекуля=180 000 у.е за однушку 50 метров. Нах такое кому нужно? Сделать ремонт за 40 000, и сдавать по 2000 у.е.? Вы побывали на вкус аренду дороже 1500 у.е.? Я нет, и желания попробовать тоже нет.
Это бизнес чисто для дурных денег которые водятся у депутатов и прокуроров. Правда потом половина квартир под арестом стоит.
жужжжжжжащий теоретиг, депутатов и прокуроров эти крохи не интересуют от слова вообще, можеш записать это себе на бумажку и каждый вечер медленно перечитывать шевеля губами...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Самый последний пример в домах Поплавского 8 квартир арестовали депутата от радикальной партии.
Да примеров масса. Я не имел ввиду что квартиры покупают только депутаты и прокуроры. Если вам так булет легче то их покупают бабушки и дедушки или детки . И не только депутатов но и чиновников различных министерств .
Для особо упоротых рекомендую ГУГЛ " СУД АРЕСТОВАЛ КВАРТИРЫ ..."