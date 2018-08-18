Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жк метрополь стеклить начали, получается довольно неплохо. Думаю внешне будет огонь.
Ждём цену дома на малевича 75-77, начали навешивать керамику, застройщик строит за свои, перекупы посланы на юх. Реально как звещал великий захар, вот и посмотрим сколько накинут на среднюю цену метра по району за отсутствие рисков.
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки
Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8