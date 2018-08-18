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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2840284128422843

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:32

  zzzzzz написав:Для особо упоротых рекомендую ГУГЛ " СУД АРЕСТОВАЛ КВАРТИРЫ ..."

Я воспользовался поисковой системой гугл.
На первой странице только это:
https://www.segodnya.ua/politics/sud-ar ... 76495.html

https://ukranews.com/news/596818-sud-ar ... afu-nayema
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:14

  zzzzzz написав:Жека79

Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки


Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки :D
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жк метрополь стеклить начали, получается довольно неплохо. Думаю внешне будет огонь.

Ждём цену дома на малевича 75-77, начали навешивать керамику, застройщик строит за свои, перекупы посланы на юх. Реально как звещал великий захар, вот и посмотрим сколько накинут на среднюю цену метра по району за отсутствие рисков.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:18

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Жека79

Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки


Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки :D

Так по метро районы только понаехи называют)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:32

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Жека79

Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки


Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки :D


Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?))))
Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами.
Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:43

  zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?))))
Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами.
Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8

Короче, Черниговская губерния.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:54

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?))))
Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами.
Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8

Короче, Черниговская губерния.

Вы вообще одессит)
Kostia
 
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