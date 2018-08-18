Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жк метрополь стеклить начали, получается довольно неплохо. Думаю внешне будет огонь.
Ждём цену дома на малевича 75-77, начали навешивать керамику, застройщик строит за свои, перекупы посланы на юх. Реально как звещал великий захар, вот и посмотрим сколько накинут на среднюю цену метра по району за отсутствие рисков.
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки
Если ехать по Бажана из центра то справа Осокорки слева Позняки
Приведённые мною адреса находятся в 200-900 метров от метро Осокорки. Поэтому я ( и кстати не только я) и называю тот район где сейчас строят Ривер молл осокорками. Но если для кого то он позняки, то не буду спорить и переубеждать. Так и запишем, все что справа от метро осокорки-это осокорки, все что слева от метро осокорки-это позняки
Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
Хомякоид написав:Ну что, на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару. Я писал что будет весело в 2019 году. Наши клоуны начали раньше, будем смеяться вместе.
Буде "дорожай", про який вже рік трандять рожевоокулярники?))))
P.S. Навіть незрячому видно, що ринок Кржн ледь дихає. На вторинці ціни посунулись вниз зразу ж на 2-3%. З,Явились цікаві пропозиціх. Звісно у тих продавців, хто хоче продати, а не морочить голову покупцям.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 28 лис, 2018 08:24, всього редагувалось 1 раз.
По суті. Проглянув пропозиції в своєму районі - миттєво ціни просіли, і з,явились нові варіанти вторинки. Продаваних зрозуміли, що дорожай є лише в рожевоокулярних головах. До речі, новобуди зараз масово стануть зупинятись. Із-за відсутності попиту.