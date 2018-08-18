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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2840284128422843

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1222
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1222
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:43

  zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?))))
Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами.
Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8

Короче, Черниговская губерния.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:54

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?))))
Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами.
Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8

Короче, Черниговская губерния.

Вы вообще одессит)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 06:33

  Хомякоид написав:Ну что, на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару.
Я писал что будет весело в 2019 году.
Наши клоуны начали раньше, будем смеяться вместе.



Буде "дорожай", про який вже рік трандять рожевоокулярники?))))


P.S. Навіть незрячому видно, що ринок Кржн ледь дихає. На вторинці ціни посунулись вниз зразу ж на 2-3%. З,Явились цікаві пропозиціх. Звісно у тих продавців, хто хоче продати, а не морочить голову покупцям.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 28 лис, 2018 08:24, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 07:24

Корупція страшна, так.

По суті. Проглянув пропозиції в своєму районі - миттєво ціни просіли, і з,явились нові варіанти вторинки. Продаваних зрозуміли, що дорожай є лише в рожевоокулярних головах. До речі, новобуди зараз масово стануть зупинятись. Із-за відсутності попиту.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:25

Жека79

Здесь хорошо видно https://www.lun.ua/микрорайоны-киева/позняки
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украинскую квартиру признали самой красивой в мире

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 92803.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:12

  Чукча2 написав:Украинскую квартиру признали самой красивой в мире

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 92803.html

"Простота и экологичность"(с) Я бы сократил до "Простота" в отношении этой квартиры. Там все так просто, что аж сложно. Мы ее, кстати, здесь обсуждали.
airmax78
 
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