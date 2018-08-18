Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
zzzzzz написав:Вы хотите что бы сейчас пришел Кинговец и прочитал лекцию по географии Киева ?)))) Лучше не спорьте, т.к. после лекции вас еще и обзовут всякими нехорошими словами. Кстати в вике нормально описано что это за слово и откуда оно пошло ОСОКОРКИ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E% ... 0%BA%D0%B8
Хомякоид написав:Ну что, на валютной ветке пишут пошли ралли по доллару. Я писал что будет весело в 2019 году. Наши клоуны начали раньше, будем смеяться вместе.
Буде "дорожай", про який вже рік трандять рожевоокулярники?))))
P.S. Навіть незрячому видно, що ринок Кржн ледь дихає. На вторинці ціни посунулись вниз зразу ж на 2-3%. З,Явились цікаві пропозиціх. Звісно у тих продавців, хто хоче продати, а не морочить голову покупцям.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 28 лис, 2018 08:24, всього редагувалось 1 раз.
По суті. Проглянув пропозиції в своєму районі - миттєво ціни просіли, і з,явились нові варіанти вторинки. Продаваних зрозуміли, що дорожай є лише в рожевоокулярних головах. До речі, новобуди зараз масово стануть зупинятись. Із-за відсутності попиту.