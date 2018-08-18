Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Геос какой-то сильно падкий на призы. Хотя в продажах это 100% поможет. Так смотришь: скучноватый дом, вписанный в границы участка так, что между домом и соседним участком не просунешь лезвие ножа. А тут раз и European Property Awards 2018 ("Ассоциация Стоматологов Украины"). И уже совсем это нескучный дом, а очень красивый. Надо брать.
airmax78 написав:Так это ж европейцы - их всякими полиформами уже давно не удивишь. А вот глиной на стенах и каменным корытом - это можно. Тем более когда все это выдержано в стиле и разбавлено хайтеком.
Я когда увидел это, то ну совсем не понял Но они же творческие люди, им можно, но как пещера завоевала звание лучшей хз, может соревнования среди пещер проходили
airmax78 написав:Так это ж европейцы - их всякими полиформами уже давно не удивишь. А вот глиной на стенах и каменным корытом - это можно. Тем более когда все это выдержано в стиле и разбавлено хайтеком.
Я когда увидел это, то ну совсем не понял Но они же творческие люди, им можно, но как пещера завоевала звание лучшей хз, может соревнования среди пещер проходили