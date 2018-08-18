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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2842284328442845>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1222
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1222
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:03

  Провидец написав:Ага. А Кардинал лучший дом года в Европе.

-)

Очень убого смотрятся в кардинале с торца приделанные балконы. Ну то такэ

Может в европу ездил какой то другой дом под названием кардинал.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:12

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Украинскую квартиру признали самой красивой в мире

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 92803.html

"Простота и экологичность"(с) Я бы сократил до "Простота" в отношении этой квартиры. Там все так просто, что аж сложно. Мы ее, кстати, здесь обсуждали.

У него есть намного более интересные проекты, чем его личная квартира измазанная глиной.

Так это ж европейцы - их всякими полиформами уже давно не удивишь. А вот глиной на стенах и каменным корытом - это можно. Тем более когда все это выдержано в стиле и разбавлено хайтеком.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20

  Провидец написав:
Чукча2 написав:Украинскую квартиру признали самой красивой в мире

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 92803.html

Ага. А Кардинал лучший дом года в Европе.

Нам на почту часто приходят письма - Вы лучшая компания вселенной! Заплатите ххххх денег и получите об этом сертификат:-)

Геос какой-то сильно падкий на призы. Хотя в продажах это 100% поможет. Так смотришь: скучноватый дом, вписанный в границы участка так, что между домом и соседним участком не просунешь лезвие ножа. А тут раз и European Property Awards 2018 ("Ассоциация Стоматологов Украины"). И уже совсем это нескучный дом, а очень красивый. Надо брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:21

  X-Fresh написав:airmax78
макс, ты вышел в кэш с новостроя?
что то я не следил за новостями

Давно уже. Еще в 2015м году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:24

  airmax78 написав:Так это ж европейцы - их всякими полиформами уже давно не удивишь. А вот глиной на стенах и каменным корытом - это можно. Тем более когда все это выдержано в стиле и разбавлено хайтеком.

Я когда увидел это, то ну совсем не понял Но они же творческие люди, им можно, но как пещера завоевала звание лучшей хз, может соревнования среди пещер проходили
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:27

  hume написав:
  airmax78 написав:Так это ж европейцы - их всякими полиформами уже давно не удивишь. А вот глиной на стенах и каменным корытом - это можно. Тем более когда все это выдержано в стиле и разбавлено хайтеком.

Я когда увидел это, то ну совсем не понял Но они же творческие люди, им можно, но как пещера завоевала звание лучшей хз, может соревнования среди пещер проходили

За оригинальность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

http://abcnews.com.ua/ru/news/trts-ocea ... li-shinami
Оушен - всё. Цены на ЦП и ФК2 - стрімким домкратом вниз.
PS ПЦ конечно, если серьезно.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:41

airmax78
Новость вчерашняя, оушен сразу открыли и надписи смыли
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:50

  airmax78 написав:http://abcnews.com.ua/ru/news/trts-ocean-plaza-zakryt-zdanie-razrisovali-i-oblozhili-shinami
Оушен - всё. Цены на ЦП и ФК2 - стрімким домкратом вниз.
PS ПЦ конечно, если серьезно.


кхм, макс у вас все в порядке?
выдыхайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:53

  airmax78 написав:http://abcnews.com.ua/ru/news/trts-ocean-plaza-zakryt-zdanie-razrisovali-i-oblozhili-shinami
Оушен - всё. Цены на ЦП и ФК2 - стрімким домкратом вниз.
PS ПЦ конечно, если серьезно.

это старая новость. вчера оушин начал работать с 12.00
был там в 5 вечера...все ок.

пс: почему мой вопрос к тебе удаляется?
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