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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2842284328442845

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1222
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1222
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:54

  zzzzzz написав:airmax78
Новость вчерашняя, оушен сразу открыли и надписи смыли

Ну слава Богу. А то я уже собрался бежать в ОП ЦП хлестать их пачкой франклинов и требовать 40% скидку (с их сегодняшним прайсом при меньшей скидке я не потяну).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:хлестать их пачкой франклинов и требовать 40% скидку

вышел в кэш? откуда франклины
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:56

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:http://abcnews.com.ua/ru/news/trts-ocean-plaza-zakryt-zdanie-razrisovali-i-oblozhili-shinami
Оушен - всё. Цены на ЦП и ФК2 - стрімким домкратом вниз.
PS ПЦ конечно, если серьезно.

это старая новость. вчера оушин начал работать с 12.00
был там в 5 вечера...все ок.

пс: почему мой вопрос к тебе удаляется?

Наверное потому что он не по теме ветки. Плюс все покупки/продажи в этой ветке обсуждаются только после выкладывания сканов правоустанавливающих документов/договоров купли-продажи. Захар так завел и не нам нарушать эту традицию. Я никаких документов не выкладывал, поэтому все мои сделки для данной ветки считаются ничтожными и ссвлки на них банятся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ответь как есть. я пойму. другие пусть тролят кто не сообразит
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:04

  airmax78 написав:А то я уже собрался бежать в ОП ЦП хлестать их пачкой франклинов и требовать 40% скидку


Рассмешил :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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