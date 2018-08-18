Ну слава Богу. А то я уже собрался бежать в ОП ЦП хлестать их пачкой франклинов и требовать 40% скидку (с их сегодняшним прайсом при меньшей скидке я не потяну).
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:54
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:56
Наверное потому что он не по теме ветки. Плюс все покупки/продажи в этой ветке обсуждаются только после выкладывания сканов правоустанавливающих документов/договоров купли-продажи. Захар так завел и не нам нарушать эту традицию. Я никаких документов не выкладывал, поэтому все мои сделки для данной ветки считаются ничтожными и ссвлки на них банятся.
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ответь как есть. я пойму. другие пусть тролят кто не сообразит
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:04
Рассмешил
Живите своим умом!
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