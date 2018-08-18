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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:29
hume написав:
Я просто в акуе. Хочешь блокируй магистрали, хочешь захватывай трц, это б*** дикий запад
Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.
Живите своим умом!
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