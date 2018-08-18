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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2843284428452846

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:29

  hume написав:
  Чукча2 написав:
  X-Fresh написав:это старая новость. вчера оушин начал работать с 12.00



Радикалы заявили о захвате ТРЦ в Киеве
https://korrespondent.net/city/kiev/403 ... ts-v-kyeve

Я просто в акуе. Хочешь блокируй магистрали, хочешь захватывай трц, это б*** дикий запад


Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:26

  hume написав:Я просто в акуе. Хочешь блокируй магистрали, хочешь захватывай трц, это б*** дикий запад

Строить отношения (в том числе бизнес) на том, что тебя защитит полиция - не дальновидно. И это касается не только Украины.
В принципе, теперешние владельцы Океан плаза это отлично понимают:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42749 ... -plaza-smi
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:28

  zzzzzz написав:
Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.

Возможно Dragon Capital стремятся сделать продавцов ОП более сговорчивыми :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:32

  Чукча2 написав:
  X-Fresh написав:это старая новость. вчера оушин начал работать с 12.00



Радикалы заявили о захвате ТРЦ в Киеве
https://korrespondent.net/city/kiev/403 ... ts-v-kyeve

Так, все-таки придется ехать в ОП ЦП.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевская полиция предвзято относится к беженцам.
Уважаемые же люди собрались
https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 93047.html
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:12

  UA написав:
  zzzzzz написав:
Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.

Возможно Dragon Capital стремятся сделать продавцов ОП более сговорчивыми :mrgreen:


Не ясно кто стоит за Драгонами, не думаю что Фиала сам все это придумал, это не его уровень. Он формальный покупатель а вот кто реальный не понятно, может Аваков, может Пинчук
Живите своим умом!
zzzzzz
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