Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:29
hume написав:
Я просто в акуе. Хочешь блокируй магистрали, хочешь захватывай трц, это б*** дикий запад
Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:26
hume написав:
Я просто в акуе. Хочешь блокируй магистрали, хочешь захватывай трц, это б*** дикий запад
Строить отношения (в том числе бизнес) на том, что тебя защитит полиция - не дальновидно. И это касается не только Украины.
В принципе, теперешние владельцы Океан плаза это отлично понимают:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42749 ... -plaza-smi
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:28
zzzzzz написав:
Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.
Возможно Dragon Capital стремятся сделать продавцов ОП более сговорчивыми
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:32
Так, все-таки придется ехать в ОП ЦП.
airmax78
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:41
Киевская полиция предвзято относится к беженцам.
Уважаемые же люди собрались
https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents ... 93047.html
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:12
UA написав: zzzzzz написав:
Это чисто бизнес. Кому война, а кому бизнес.
Возможно Dragon Capital стремятся сделать продавцов ОП более сговорчивыми
Не ясно кто стоит за Драгонами, не думаю что Фиала сам все это придумал, это не его уровень. Он формальный покупатель а вот кто реальный не понятно, может Аваков, может Пинчук
Живите своим умом!
zzzzzz
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