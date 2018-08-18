Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Земельная комиссия Киевсовета поддержала предложение Виталия Кличко по расторжению договоров аренды земельных участков со скандальными застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках. Источник: https://censor.net.ua/n3099519
v0f41k написав:В связи с последними событиями похоже нужно не квартиру с новострое покупать, а полученную в наследство/купленную ранее продавать/сдавать и валить у эуропу.
Воєнний стан введено в 10 областях України (88) 28.11.2018 16:49 Валютный рынок в контексте (69448) 28.11.2018 16:48
Продажи мають пойти ракетой вверх, спитайте в учотки Первий. КРЖН - останій оплот інвештиря.
А далі: "Юля прийде - порядок наведе!"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы. Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров. Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы. Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров. Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.