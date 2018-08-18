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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2845284628472848>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В связи с последними событиями похоже нужно не квартиру с новострое покупать, а полученную в наследство/купленную ранее продавать/сдавать и валить у эуропу.

Согласно новой примете первый раз открывая квартиру в новострое нужно пускать не кота, а интернет кабель. Где он ляжет ставьте диван, стол, ноут и холодильник:)
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:45

Земельная комиссия Киевсовета поддержала предложение Виталия Кличко по расторжению договоров аренды земельных участков со скандальными застройщиками на Андреевском спуске и на Осокорках. Источник: https://censor.net.ua/n3099519
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:54

  v0f41k написав:В связи с последними событиями похоже нужно не квартиру с новострое покупать, а полученную в наследство/купленную ранее продавать/сдавать и валить у эуропу.


Воєнний стан введено в 10 областях України (88)
28.11.2018 16:49
Валютный рынок в контексте (69448)
28.11.2018 16:48

Продажи мають пойти ракетой вверх, спитайте в учотки Первий.
КРЖН - останій оплот інвештиря.

А далі: "Юля прийде - порядок наведе!"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:08

"Юля прийде - порядок наведе!"

Главное что бы не так....

Зображення

П.С. Сильное фото, заставляет задуматься
Востаннє редагувалось Чукча2 в Сер 28 лис, 2018 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:09

  flyman написав:
  v0f41k написав:В связи с последними событиями похоже нужно не квартиру с новострое покупать, а полученную в наследство/купленную ранее продавать/сдавать и валить у эуропу.


Воєнний стан введено в 10 областях України (88)
28.11.2018 16:49
Валютный рынок в контексте (69448)
28.11.2018 16:48

Продажи мають пойти ракетой вверх, спитайте в учотки Первий.
КРЖН - останій оплот інвештиря.

А далі: "Юля прийде - порядок наведе!"

Пока что вверх только покупки бакса пошли
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:19

  v0f41k написав:В связи с последними событиями похоже нужно не квартиру с новострое покупать, а полученную в наследство/купленную ранее продавать/сдавать и валить у эуропу.

Та шо вы там понимаете? Щас вам расскажут про тяготы гастриковской жизни, мытье туалетов и т.п. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:31

Новости градостроения:\
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.
Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.
Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
http://hronika.info/obwestvo/374171-v-kieve-razreshili-postroit-novuyu-vysotku-i-trc.html
Красота: вышел из дома в офис, поработал, устал, вышел развлёкся, сделал покупки и сразу домой. Возможно, что и бюро ритуальных услуг будет. Это социально.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:20

  flyman написав:
  v0f41k написав:В связи с последними событиями похоже нужно не квартиру с новострое покупать, а полученную в наследство/купленную ранее продавать/сдавать и валить у эуропу.


Воєнний стан введено в 10 областях України (88)
28.11.2018 16:49
Валютный рынок в контексте (69448)
28.11.2018 16:48

Продажи мають пойти ракетой вверх, спитайте в учотки Первий.
КРЖН - останій оплот інвештиря.

А далі: "Юля прийде - порядок наведе!"

Кажуть на кордоні питають військовий квиток. Якщо не має - зразу в дисбат на фронт. Будь обережний, коли будеш тікать.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:22

  Serg-ik написав:Новости градостроения:\
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.
Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.
Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
http://hronika.info/obwestvo/374171-v-kieve-razreshili-postroit-novuyu-vysotku-i-trc.html
Красота: вышел из дома в офис, поработал, устал, вышел развлёкся, сделал покупки и сразу домой. Возможно, что и бюро ритуальных услуг будет. Это социально.

Сержик, почему не нравится вам?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:04

  Kostia написав:
  Serg-ik написав:Новости градостроения:\
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.
Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.
Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
http://hronika.info/obwestvo/374171-v-kieve-razreshili-postroit-novuyu-vysotku-i-trc.html
Красота: вышел из дома в офис, поработал, устал, вышел развлёкся, сделал покупки и сразу домой. Возможно, что и бюро ритуальных услуг будет. Это социально.

Сержик, почему не нравится вам?

Было бы по 300 и в рассрочку на 20 лет,без первоначального взноса нравилось бы,а так нет)))
Такое впечатление,что Сержик приехал из Нью-Йорка,он никогда не был в селе или маленьком городке,где на протяжении 10 минут хоть бы есть всё и ехать никуда по часу не надо.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 28 лис, 2018 19:42, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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