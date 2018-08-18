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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2845284628472848

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

11 апреля 1956 года. Троллейбус №10 на Автостраде ( с 1959 года бульвар Дружбы народов) в районе Печерского моста.

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:44

  Serg-ik написав:Новости градостроения:\
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы.
Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров.
Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
http://hronika.info/obwestvo/374171-v-kieve-razreshili-postroit-novuyu-vysotku-i-trc.html
Красота: вышел из дома в офис, поработал, устал, вышел развлёкся, сделал покупки и сразу домой. Возможно, что и бюро ритуальных услуг будет. Это социально.


Идея - вертикальный колумбарий - 73 метра тихих жильцов.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

виды из даймонд хилл

https://tov-tob.livejournal.com/51980.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:19

  kingkongovets написав:виды из даймонд хилл

https://tov-tob.livejournal.com/51980.html

А на фотке 5. на переднем плане, что за здание ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:22

В Киеве начали эвакуацию людей из торгово-офисного центра Silver Breeze. Он находится на пр. Тычини, 1в на левом берегу столицы. Об этом сообщает корреспондент 112-Украина. По данным журналиста, поступило сообщение о минировании.

Отметим, что параллельно в столице происходит эвакуация посетителей из ТРЦ Ocean Plaza (радикалы зажгли дымовые шашки), а также из всех Сильпо города (сообщение о минировании).


Бодряд народ что-бы не расслаблялись.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:26

  zzzzzz написав:
В Киеве начали эвакуацию людей из торгово-офисного центра Silver Breeze. Он находится на пр. Тычини, 1в на левом берегу столицы. Об этом сообщает корреспондент 112-Украина. По данным журналиста, поступило сообщение о минировании.

Отметим, что параллельно в столице происходит эвакуация посетителей из ТРЦ Ocean Plaza (радикалы зажгли дымовые шашки), а также из всех Сильпо города (сообщение о минировании).


Бодряд народ что-бы не расслаблялись.

До введения ВП, много было сообщений о минировании зданий - так то фигня. А ввели ВП - так бодрят народ :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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