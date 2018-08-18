Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В документах, утвержденных приказами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации, речь идет о строительстве жилищно-офисного комплекса с объектами торгово-развлекательной, рыночной, социальной инфраструктур и паркингами на улице Семьи Хохловых, 8 в Шевченковском районе столицы. Строительные работы будут проводиться на земельном участке площадью более 14 гектаров. Согласно градостроительным условиям и ограничениям высота здания должна быть не более 73,5 метров.
В Киеве начали эвакуацию людей из торгово-офисного центра Silver Breeze. Он находится на пр. Тычини, 1в на левом берегу столицы. Об этом сообщает корреспондент 112-Украина. По данным журналиста, поступило сообщение о минировании.
Отметим, что параллельно в столице происходит эвакуация посетителей из ТРЦ Ocean Plaza (радикалы зажгли дымовые шашки), а также из всех Сильпо города (сообщение о минировании).
В Киеве начали эвакуацию людей из торгово-офисного центра Silver Breeze. Он находится на пр. Тычини, 1в на левом берегу столицы. Об этом сообщает корреспондент 112-Украина. По данным журналиста, поступило сообщение о минировании.
Отметим, что параллельно в столице происходит эвакуация посетителей из ТРЦ Ocean Plaza (радикалы зажгли дымовые шашки), а также из всех Сильпо города (сообщение о минировании).
Бодряд народ что-бы не расслаблялись.
До введения ВП, много было сообщений о минировании зданий - так то фигня. А ввели ВП - так бодрят народ
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах