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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2846284728482849

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1223
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
259
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
190
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
48
Ціна
19%
228
Якість будівництва
16%
190
Всього голосів : 1223
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Ссылки на страничку " а что там у папы" это вообще чудесно ))


«по сути есть что сказать?» (с)
чувак, рашка планомерно отжимает азовское море, следующий шаг - бердянск и мариуполь, сухопутный коридор в крым, а ты выстреливаешь кремлевскими штампами и считаешь себя невьебенным экспертом?
чувак, ты - де***, лучшая иллюстрация закона дарвина - поздравляю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:29

kingkongovets
Просто оставлю это тут, может прозреет кто.
https://thebabel.net/articles/22305-ros ... y-klimenko
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:40

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
там уровень экспертной оценки равен высоте скамейки возле подъезда

шо касается вашего вопроса о здании на 5м фото
https://kiev.vgorode.ua/reference/ofysn ... skyi-spusk


Да что же вы такой обиженный на всех и вся .
Включить мозг и сопоставить факты нельзя ?

Подумайте на досуге над такими вопросами, кто ввел ВП ,зачем, и для чего ? А самый главный вопрос, кому это все выгодно ?

Мне кажется вот примерно под такие настроения и просрали украинскую государственность в 1918-1921гг. Сейчас враг все тот же, не менее опасный, более изворотливый и гораздо богаче и лучше вооружен чем тогда. Но за нас какая-никакая историческая память, 3 года на подготовку и значительно более мощная поддержка мирового сообщества (тогда на Украину вообще всем было насрать). Есть шанс прорваться. Но в том, что Россия не остановится, пока ее не остановят грубой силой - я не сомневаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
там уровень экспертной оценки равен высоте скамейки возле подъезда

шо касается вашего вопроса о здании на 5м фото
https://kiev.vgorode.ua/reference/ofysn ... skyi-spusk


Да что же вы такой обиженный на всех и вся .
Включить мозг и сопоставить факты нельзя ?

Подумайте на досуге над такими вопросами, кто ввел ВП ,зачем, и для чего ? А самый главный вопрос, кому это все выгодно ?

Мне кажется вот примерно под такие настроения и просрали украинскую государственность в 1918-1921гг. Сейчас враг все тот же, не менее опасный, более изворотливый и гораздо богаче и лучше вооружен чем тогда. Но за нас какая-никакая историческая память, 3 года на подготовку и значительно более мощная поддержка мирового сообщества (тогда на Украину вообще всем было насрать). Есть шанс прорваться. Но в том, что Россия не остановится, пока ее не остановят грубой силой - я не сомневаюсь.

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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