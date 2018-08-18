Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав: Ссылки на страничку " а что там у папы" это вообще чудесно ))
«по сути есть что сказать?» (с) чувак, рашка планомерно отжимает азовское море, следующий шаг - бердянск и мариуполь, сухопутный коридор в крым, а ты выстреливаешь кремлевскими штампами и считаешь себя невьебенным экспертом? чувак, ты - де***, лучшая иллюстрация закона дарвина - поздравляю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Да что же вы такой обиженный на всех и вся . Включить мозг и сопоставить факты нельзя ?
Подумайте на досуге над такими вопросами, кто ввел ВП ,зачем, и для чего ? А самый главный вопрос, кому это все выгодно ?
Мне кажется вот примерно под такие настроения и просрали украинскую государственность в 1918-1921гг. Сейчас враг все тот же, не менее опасный, более изворотливый и гораздо богаче и лучше вооружен чем тогда. Но за нас какая-никакая историческая память, 3 года на подготовку и значительно более мощная поддержка мирового сообщества (тогда на Украину вообще всем было насрать). Есть шанс прорваться. Но в том, что Россия не остановится, пока ее не остановят грубой силой - я не сомневаюсь.
Да что же вы такой обиженный на всех и вся . Включить мозг и сопоставить факты нельзя ?
Подумайте на досуге над такими вопросами, кто ввел ВП ,зачем, и для чего ? А самый главный вопрос, кому это все выгодно ?
Мне кажется вот примерно под такие настроения и просрали украинскую государственность в 1918-1921гг. Сейчас враг все тот же, не менее опасный, более изворотливый и гораздо богаче и лучше вооружен чем тогда. Но за нас какая-никакая историческая память, 3 года на подготовку и значительно более мощная поддержка мирового сообщества (тогда на Украину вообще всем было насрать). Есть шанс прорваться. Но в том, что Россия не остановится, пока ее не остановят грубой силой - я не сомневаюсь.
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.