Додано: Сер 28 лис, 2018 22:40

zzzzzz написав: kingkongovets написав:

там уровень экспертной оценки равен высоте скамейки возле подъезда



шо касается вашего вопроса о здании на 5м фото

https://kiev.vgorode.ua/reference/ofysn ... skyi-spusk там уровень экспертной оценки равен высоте скамейки возле подъездашо касается вашего вопроса о здании на 5м фото



Да что же вы такой обиженный на всех и вся .

Включить мозг и сопоставить факты нельзя ?



Подумайте на досуге над такими вопросами, кто ввел ВП ,зачем, и для чего ? А самый главный вопрос, кому это все выгодно ? Да что же вы такой обиженный на всех и вся .Включить мозг и сопоставить факты нельзя ?Подумайте на досуге над такими вопросами, кто ввел ВП ,зачем, и для чего ? А самый главный вопрос, кому это все выгодно ?

Мне кажется вот примерно под такие настроения и просрали украинскую государственность в 1918-1921гг. Сейчас враг все тот же, не менее опасный, более изворотливый и гораздо богаче и лучше вооружен чем тогда. Но за нас какая-никакая историческая память, 3 года на подготовку и значительно более мощная поддержка мирового сообщества (тогда на Украину вообще всем было насрать). Есть шанс прорваться. Но в том, что Россия не остановится, пока ее не остановят грубой силой - я не сомневаюсь.