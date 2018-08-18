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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 00:01
Faceless написав:
zzzzzz написав:
Бодряд народ что-бы не расслаблялись.
Ну не всех Сильпо все таки
Это не мои слова про все Сильпо. Это цитата из СМИ , да и не важно кол-во. Важно понимать откуда ветер дует.
Живите своим умом!
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